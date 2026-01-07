“ロス五輪世代”の10番・佐藤龍之介が2得点2アシスト！ U23日本代表が5発大勝で白星発進
『AFC U23アジアカップ サウジアラビア2026』のグループB第1節が7日に行われ、ロス五輪世代で今大会に臨むU-23日本代表がU-23シリア代表と対戦した。
大会連覇を目指す日本は、A代表にも名を連ねたMF佐藤龍之介（FC東京）やMF大関友翔（川崎F）らが先発。立ち上がりから主導権を握ると、10分に先手を奪う。ボックス左のスペースに走り込んだ佐藤が後方からボールを引き出して中央の大関へ。パスを受けた大関が冷静にシュートを流し込み、均衡を破った。
その後も日本はFW横山夢樹（C大阪）のドリブル突破などから好機を作り出したが追加点を奪うことはできずに前半は終了。迎えた後半にも横山のシュートがクロスバーを叩き、大関のやンワディケウチェブライアン世雄（桐蔭横浜大学）のシュートがGKに阻まれるなど試合を決めきれない。
それでも66分、右サイドからのクロスのこぼれをボックス内で拾った佐藤が左足でシュート。グラウンダーのボールがゴール右隅に決まり、待望の追加点が生まれた。さらに75分にもボックス手前から佐藤が左足でシュートを突き刺し、勝利を決定づける。87分には途中出場の石渡ネルソン（C大阪）が佐藤からのラストパスを冷静に流し込むと、アディショナルタイムにも道脇豊（ベレフェン／ベルギー）のPKで加点した日本が5−0で勝利した。
白星発進に成功した日本は次節、10日にUAE代表との一戦に臨む。
【スコア】
U-23日本代表 5−0 U-23シリア代表
【得点者】
1−0 10分 大関友翔（日本）
2−0 66分 佐藤龍之介（日本）
3−0 75分 佐藤龍之介（日本）
4−0 87分 石渡ネルソン（日本）
5−0 90＋3分 道脇豊（PK／日本）
大会連覇を目指す日本は、A代表にも名を連ねたMF佐藤龍之介（FC東京）やMF大関友翔（川崎F）らが先発。立ち上がりから主導権を握ると、10分に先手を奪う。ボックス左のスペースに走り込んだ佐藤が後方からボールを引き出して中央の大関へ。パスを受けた大関が冷静にシュートを流し込み、均衡を破った。
それでも66分、右サイドからのクロスのこぼれをボックス内で拾った佐藤が左足でシュート。グラウンダーのボールがゴール右隅に決まり、待望の追加点が生まれた。さらに75分にもボックス手前から佐藤が左足でシュートを突き刺し、勝利を決定づける。87分には途中出場の石渡ネルソン（C大阪）が佐藤からのラストパスを冷静に流し込むと、アディショナルタイムにも道脇豊（ベレフェン／ベルギー）のPKで加点した日本が5−0で勝利した。
白星発進に成功した日本は次節、10日にUAE代表との一戦に臨む。
【スコア】
U-23日本代表 5−0 U-23シリア代表
【得点者】
1−0 10分 大関友翔（日本）
2−0 66分 佐藤龍之介（日本）
3−0 75分 佐藤龍之介（日本）
4−0 87分 石渡ネルソン（日本）
5−0 90＋3分 道脇豊（PK／日本）
【動画】“10番”佐藤龍之介が2G2Aと躍動
アジア連覇へ幸先よく先制🇯🇵— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 7, 2026
佐藤龍之介のカットインから
最後は大関友翔が鮮やかな股抜き弾✨
🏆AFC U23 アジアカップ
🆚日本×シリア
🆓 DAZN 無料ライブ配信
⏩https://t.co/MEhmuLGVUc#U23アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/92HomyAlqc
まさに、日本の未来🇯🇵— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 7, 2026
「10番」を背負う19歳
佐藤龍之介が鮮やかな左足弾
日本がリードを2点に広げる！
🏆AFC U23 アジアカップ
🆚日本×シリア
🆓 DAZN 無料ライブ配信
⏩https://t.co/MEhmuLGVUc#U23アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/99BuAAjv6y
これが右利きとは思えない🇯🇵— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 7, 2026
華麗なターンからの左足フィニッシュ！
佐藤龍之介がまたもや逆足で今日2点目を突き刺す⚡️
🏆AFC U23 アジアカップ
🆚日本×シリア
🆓 DAZN 無料ライブ配信
⏩https://t.co/MEhmuLGVUc#U23アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/xvgyyUzdvw
4点目は美しい連携から🇯🇵— DAZN Japan (@DAZN_JPN) January 7, 2026
後半26分から途中出場
石橋瀬凪が試合を決める一撃⚡️
佐藤龍之介は2G2Aの活躍💪
🏆AFC U23 アジアカップ
🆚日本×シリア
🆓 DAZN 無料ライブ配信
⏩https://t.co/MEhmuLHtJK#U23アジアカップ #だったらDAZN pic.twitter.com/Iu2c4x68VW