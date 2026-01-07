大岩ジャパンが白星発進！ 10番を背負う佐藤龍之介が圧巻の２G２A！ シリアに５−０完勝【U-23アジア杯】
大岩剛監督が率いるU-23日本代表は現地１月７日、サウジアラビアで開催されているU-23アジアカップのグループステージ初戦でシリア代表と対戦した。
10番を背負う佐藤龍之介やキャプテンの市原吏音らが先発。日本は立ち上がりから押し込むなか、10分に先制に成功する。敵陣ボックス内で佐藤のパスを受けた大関友翔が相手DFを見ながら、タイミングをずらして右足のシュートを突き刺した。
25分には、左サイドでボールを受けた横山夢樹がドリブルで相手を抜き去り、そのまま右足でシュートを放つも、サイドネットに外れる。
その後もゲームの主導権を握ったが、追加点は奪えず。１点リードで前半を終える。
後半に入ってもボールを握る日本は、59分にチャンスを創出。右サイドを抜け出した古谷柊介のマイナスの折り返しを佐藤がスルーし、横山がコントロールショットを放つも、クロスバーを叩く。
それでも66分に追加点を奪取。ゴール前の混戦からこぼれたボールに反応した佐藤が左足のシュートを流し込んだ。
攻撃の手を緩めない日本は、75分に３点目を奪取。ボックス手前中央でボールを受けた佐藤が強烈な左足のミドルでネットを揺らす。87分にも佐藤のラストパスから途中出場の石橋瀬凪が決めた。
さらに後半アディショナルタイムには、ボックス内で石橋が倒されてPKを獲得。これを道脇豊がきっちりと沈めた。
このまま５−０で快勝し、日本が白星スタートを切った。次戦はUAEと激突。日本時間で10日の20時30分キックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】10番・佐藤龍之介の鮮やかな２ゴール！
