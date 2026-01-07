¤â¤¦¤¹¤°À®¿Í¤ÎÆü¤À¤±¤É¡ÄÀ®¿Í¤Î¤ª½Ë¤¤¤Ã¤Æ20ºÐ¡©¤½¤ì¤È¤â18ºÐ¡© Âç¿Í¤Ê¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö½ËÅÅ¤ÎÂ£¤êÊý¡×
ËèÇ¯1·î¤ÎÂè2·îÍËÆü¤Ï¡ÖÀ®¿Í¤ÎÆü¡×¤Ç¤¹¡£¿·À®¿Í¤Î³§¤µ¤ó¡¢À®¿Í¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡ª
¤È¤³¤í¤Ç¡Ä¡ÄÀ®¿Í¤ÎÆü¤Ë¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÂÐ¾Ý¤Ã¤Æ20ºÐ¤È18ºÐ¤Î¤É¤Á¤é¤Ê¤ó¤Ç¤·¤ç¡©
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤ÎÅÅÊó²°¤µ¤ó¡ÖÅÅÊó²°¤Î¥¨¥¯¥¹¥á¡¼¥ë¡×¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¡Ö18ºÐ¤È20ºÐ¡¢¤É¤Á¤é¤Ç½Ë¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡×¤È¤¤¤¦ÁêÃÌ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ÊÑ¤ï¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡ÖÀ®¿Í½Ë¤¤¤ÎÂ£¤êÊý¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡ÚÀ®¿Í½Ë¤¤¤òÂ£¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¤¤¤Ä¡©¡Û
2022Ç¯4·î1Æü¤«¤éÌ±Ë¡¤¬²þÀµ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢À®¿ÍÇ¯Îð¤¬20ºÐ¤«¤é18ºÐ¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î²þÀµ¤ËÈ¼¤¦ÂÐ±þ¤Ï³Æ¼«¼£ÂÎ¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£À®¿Í¼°¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î¼«¼£ÂÎ¤¬20ºÐ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º®Íð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤âÂ¿¤¤¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
ÅÅÊó²°¤Î¥¨¥¯¥¹¥á¡¼¥ë¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢À®¿Í½Ë¤¤¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦·è¤Þ¤ê¤Ï¤Ê¤¯¡¢³Æ²ÈÄí¤äÃÏ°è¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤³¤Á¤é¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï
¡18ºÐ¤ÇÂ£¤ë¥±¡¼¥¹
¢20ºÐ¤ÇÂ£¤ë¥±¡¼¥¹
£Î¾Êý¤ÇÂ£¤ë¥±¡¼¥¹
¤Î3¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÂ£¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¦Ãí°ÕÅÀ¡¦½ËÅÅÊ¸Îã¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡ª
¢£À®¿Í½Ë¤¤¤ÎÂ£¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°Áá¸«É½
¡18ºÐ¤ÇÂ£¤ë¥±¡¼¥¹
ÍýÍ³¡§Ë¡Åª¤ÊÀ®¿ÍÇ¯Îð¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¡¢18ºÐ¤ÇÀ®¿Í¼°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¼«¼£ÂÎ¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¼«Í³¤äÀÕÇ¤¤ò¤È¤â¤Ê¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¤ëÀáÌÜ¡áÂç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î¼«³Ð¤ò¤â¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä
¡¦¼õ¸³¤ä½¢¿¦³èÆ°¤Î»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¤Î¤ÇÇÛÎ¸¤¬É¬Í×
¡¦¿Ê³Ø¤ä½¢¿¦½Ë¤¤¤È¤«¤Í¤ÆÂ£¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½
¡¦´Ä¶ÊÑ²½¤¬Âç¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ê¤Î¤ÇÉéÃ´¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÂ£¤ë¤È¡ý
¡ã½ËÅÅÊ¸Îã¡ä
¤´À®¿Í¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¿Í¤Ø¤Î°ìÊâ¤ò·Þ¤¨¤¿º£¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¼«Ê¬¤ÎÁªÂò¤Ë¼«¿®¤ò»ý¤Æ¤ëÆü¡¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¡£
¤¢¤Ê¤¿¤é¤·¤¤Êâ¤ß¤ò¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢20ºÐ¤ÇÂ£¤ë¥±¡¼¥¹
ÍýÍ³¡§20ºÐ¤ÇÀ®¿Í¼°¤ò¤ª¤³¤Ê¤¦¼«¼£ÂÎ¤¬Â¿¿ô¡¢°û¼ò¤äµÊ±ì¤â²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤ëÀáÌÜ¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¤
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä
¡¦¿·À®¿Í¤È¤¤¤¦É½¸½¤Ï¸·Ì©¤Ë¤ÏÅ¬ÀÚ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¡¦¡ÖÆó½½ºÐ¤ÎÀáÌÜ¡×¡Ö¿·¤¿¤ÊÌç½Ð¡×¤Ê¤É¤ÎÉ½¸½¤¬¡ý
¡¦¼°ÅµÅöÆü¤Ï¤¢¤ï¤¿¤À¤·¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÁ°Æü¤ËÆÏ¤±¤ë¤È°Â¿´
¡ã½ËÅÅÊ¸Îã¡ä
Æó½½ºÐ¤ÎÀáÌÜ¡¢¿´¤è¤ê¤ª½Ë¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Âç¿Í¤È¤·¤Æ¤Î³¬ÃÊ¤ò¤Þ¤¿°ì¤ÄÅÐ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¤³¤ì¤«¤éÊâ¤Þ¤ì¤ëÆ»¤¬¡¢¼Â¤êÂ¿¤¯´õË¾¤ËËþ¤Á¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤¦¡¢¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£Î¾Êý¤ÇÂ£¤ë¥±¡¼¥¹
ÍýÍ³¡§¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÀáÌÜ¤¬°Û¤Ê¤ë°ÕÌ£¤ò¤â¤Ä¤¿¤á¡¢Â¹¡¦±ù¡¦ÌÅ¤Ê¤ÉÉáÃÊ²ñ¤¦µ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤Áê¼ê¤È´Ø¤ï¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤Ê¤ë
¡ãÃí°ÕÅÀ¡ä
¡¦³ÆÇ¯Îð¤Ç»È¤¨¤ëÉ½¸½¤¬°Û¤Ê¤ë¤¿¤á¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ËÃí°Õ
¡¦¡Ö18ºÐ¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë½ËÅÅ¤Î¤ß¡×¡Ö20ºÐ¤Ï¥®¥Õ¥È¤Ä¤¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËÂ£¤êÊ¬¤±¤¹¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¿Íµ¤
¡ÚÅÅÊó¤òÂ£¤ë¤È¤¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¤Ê¤ë¤Û¤É¡Ä¡Ä¤¤¤Ä½Ë¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤±¤ì¤É¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿É½¸½¤äÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Í¤§¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢ÅÅÊó²°¤µ¤óÄ¾ÅÁ¡ÖÅÅÊó¤òÂ£¤ë¤È¤¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¡Á¡ª
¡¦ÆÏ¤±Àè¤ÈÅþÃå¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ËÇÛÎ¸¤¹¤ë
¸Ä¿Í°¸¤ÎÀ®¿Í½Ë¤¤¤ÎÂ£¤êÀè¤Ï¡Ö¼«Âð¡×¤Ë¤¹¤ë¤È°Â¿´¡£¼°Åµ²ñ¾ì¤ØÄ¾ÀÜÁ÷¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢²ñ¾ì½»½ê¡¦¼õ¤±¼è¤ê²ÄÈÝ¡¦³«ºÅÆüÄø¤òÉ¬¤º»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ë¤³¤È¡£¼°ÅµÅöÆü¤Ï¹²¤¿¤À¤·¤¤¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤¿¤á¡¢Á°Æü¤¬¤¤¤Á¤Ð¤óÌµÆñ¡£18ºÐ¡¦20ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÂ£¤Ã¤Æ¤â¡ý¡£
¡¦´÷¤ß¸ÀÍÕ¤òÈò¤±¡¢Á°¸þ¤¤ÊÉ½¸½¤Ç
¡ÖÍî¤Á¤ë¡×¡ÖÀä¤¨¤ë¡×¤Ê¤ÉÉÔµÈ¤Ê¸ÀÍÕ¤ÏNG¡£Îå¤Þ¤·¤ä½ËÊ¡¤Ê¤É¡¢ÀáÌÜ¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¿´¤¬¤±¤è¤¦¡£
¡¦18ºÐ¤ØÂ£¤ë¾ì¹ç¤Ï¡Ö¿ÊÏ©¤ò¹µ¤¨¤¿»þ´ü¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡×¤ò
18ºÐ¡á¹â¹»3Ç¯À¸¤ÎÂ¿¤¯¤Ï¼õ¸³¡¦½¢¿¦¤Ê¤É¾Íè¤Ë¸þ¤±¤¿ÂçÀÚ¤ÊÁªÂò¤Î»þ´ü¤Ë¤¢¤ë¤¿¤á¡¢³Ø¶È¤ä¿ÊÏ©¤Ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤òÍ¿¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¡£Ä¹¤¹¤®¤Ê¤¤¡¦ÉéÃ´¤ò¤«¤±¤Ê¤¤¡¦¤½¤Ã¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬°Â¿´¡£
ÅÅÊó²°¤Î¥¨¥¯¥¹¥á¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢À®¿Í½Ë¤¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Î½ËÅÅÂæ»æ¡¦¥®¥Õ¥È¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â£¤ëÍ½Äê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é»²¾È¥µ¥¤¥È¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¡ª
»²¾È¸µ¡§ÅÅÊó²°¤Î¥¨¥¯¥¹¥á¡¼¥ë¡¢¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹
¼¹É®¡§ÅÄÃ¼¤¢¤ó¤¸ (c)Pouch