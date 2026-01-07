年始に考えるべき「既婚男性×独身女性の不倫」残酷すぎる6つの真実
不倫をしている独身女性は、年末年始に好きな人に会えずに切ない思いを抱えていることも少なくありません。
でも、いつまでも関係に進展がない場合は、残念ですが彼は、「今の不倫状態をキープしようとしている」可能性が高いです。
いつまでそんな不毛な関係を続けますか？「不倫をしている独身女性が知っておいた方がいいこと」を6つ紹介します。
不倫女性が知るべきこと1：彼に愛されていたら、不倫のままにはならない不倫している独身女性の中には、相手の「愛しているのは君だけ」「離婚するから待っていてくれ」「離婚が成立したら結婚しよう」といった言葉を信じている人も少なくありません。
現代はよほどの事情がない限り、「離婚できない」なんてことは少ないものです。たとえ子どもがいても、両親の不和を見せ続けるよりも離婚を選ぶ夫婦はいますし、相手の妻が離婚を拒んでいる場合は、少なくとも別居をし、離婚しやすい状況を作っていくもの。
逆を言えば、離婚に向かう行動を何も見せないということは、「妻との関係はまだ終わっていない」ということ。むしろ、妻との関係を良好に保つために、家庭内のストレスを不倫で発散している男性もいるくらいです。
その場合、愛しているのは妻であり、不倫相手のことは利用していることも少なくありません。
人は本当の愛に出会うと、それを守るために行動せずにはいられなくなります。それくらい本当の愛には人を動かすパワーがあります。
だから、関係に進展がない場合は、彼の愛情は“その程度”であるということは理解した方がいいでしょう。
不倫女性が知るべきこと2：相手の妻から訴えられる可能性「相手の妻公認の不倫である」なんてことは稀なので、関係を続けていると、訴えられる可能性が出てきます。
どんなに純粋な愛情を抱き、「好きな人がたまたま結婚していただけ」なんて思っていても、法的に許されることはありません。場合によっては、高額な慰謝料を請求されることもあります。
そして、何よりも気付かなくてはいけないのは、あなたをそんな不利な状況にしているのは、「彼」なのです。あなたのことを本当に愛し、大切にしているのであれば、本来、そんな状況にしておくことはありません。
訴えられてから後悔しても遅いもの。なかには、妻が不倫相手に訴訟を起こしたら、妻の元にそそくさと帰っていく夫もいます。訴えられ、慰謝料を取られ、彼に裏切られて、一人泣きする人もいるのです。トラブルが起こってみないと、人の本性は見えないことも多いので、ご注意を。
不倫女性が知るべきこと3：あなたがリスクを負うほどの相手ではないそもそも彼が誠実で堅実な性格で、本当にあなたを愛してくれているなら、深い関係になる前に、妻との関係に決着をつけることが多いでしょう。現代は、不倫することで仕事を失うリスクもありますしね。
はっきり言ってしまえば、あなたの不倫相手は、欲望に振り回され、後先考えずに行動する残念な男性です。しかも、1つ屋根の下で暮らし、自分のことを信じてくれている家族のことを裏切れる、自分勝手で非情な面を持ち合わせています。
人はそうそう変わりません。仮にあなたが略奪し、結婚できたとしても、おそらく彼は、また好みの人が現れたら、今度はあなたを裏切り、不倫する可能性は高いもの。「バレなきゃいい」と思っている人なのです。
不倫女性が知るべきこと4：本当は自分も相手を愛しているわけではないあなたが本当に彼を愛しているのであれば、彼をそんな「ズルい男性」のままではいさせないはずです。家族を裏切り、責任をあいまいにし、覚悟を決めないまま、二人の女性の間を行き来する、そんな生き方を続ける男性を許し続けることは、愛情ではありません。
人を愛するとは、「“ありのままの相手”を受け止め、相手の成長と幸せを願うこと」です。この関係を続ける限り、彼もあなたも成長どころか、堕落し、不幸になっていきます。
さらに、もし本当の愛情があるなら、あなただって早く決着をつけずにはいられないはず。ズルズルと関係を続けている場合は、おそらくあなた自身も彼のことを本当に愛しているわけではない。そこには、「彼の妻に負けたくないというプライド」「ここまで費やしてきた時間を無駄にしたくないという執着」「一人になりたくないという不安」など、“愛情とは別のもの”があることも多いのです。
そんな負の感情は、決してあなたを幸せにはしません。早めにけじめをつけた方が、楽になれるでしょう。
不倫女性が知るべきこと5：あなたの「大切なもの」が奪われている不倫は独身女性を消耗させます。そんな関係を続けていると、あなたは気付かないうちに、時間、エネルギー、自尊心を削られてしまいます。
心のどこかで「自分は大切にされていないこと」に気付いていることは多いもの。尊厳を損なわれ、日々寂しさを募らせていると、気付かないうちに、あなたの魅力は失われていきます。それがあなたに訪れるチャンスさえも奪ってしまうのです。
残念な相手との時間を過ごすくらいなら「一人でいた方がマシ」であることも、実際には多いはずです。彼と別れ、自分の時間やエネルギーを取り戻したら、もっと「自分を幸せにすること」に費やせるようになるし、そこから新たな出会いだって生まれやすくなります。
中には、不倫相手と付き合いながら、他の独身男性を探す人もいますが、彼がいる限り、あなたの魅力は損なわれてしまうので、すてきな人とのご縁はできにくいでしょう。
不倫女性が知るべきこと6：不倫は「大人の恋」ではない大人になればなるほど、「視野を広く持つこと」が求められます。不倫している人は、「自分と相手」しか見えていないことも多い。でも、大人であるなら、相手の家族のことなど、もっと広い視野を持たなくてはいけません。
つまり、不倫は“大人の恋”なんて言われがちですが、実際は、“視野の狭いお子ちゃま同士の自分勝手な恋”に過ぎません。
時間は有限です。そんな残念な関係に大事な「人生の時間」を注ぐのはもったいない。不毛な関係は早めに終わらせた方が、「互いの幸せ」になることは多いものですよ。
(文:ひかり（恋愛・人間関係ガイド）)