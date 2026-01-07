「めっちゃ嬉しそう」『ばけばけ』公式、吉沢亮＆板垣李光人のオフショットに反響！ 「血吸っちゃわないか心配…」
朝ドラ『ばけばけ』（NHK）の公式X（旧Twitter）アカウントは1月7日、投稿を更新。俳優の吉沢亮さんと板垣李光人さんのツーショットを公開し、ファンの注目を集めています。
【写真】吉沢亮＆板垣李光人の美し過ぎるツーショット
この投稿には、「吉沢さんめっちゃ嬉しそうな表情してない！？」などの声のほか、「血吸っちゃわないか心配…」「栄一と民部公子さまーーー！一緒のシーンずっと待ってました！！」「李仁くんの血を狙う森蘭丸…そして、栄一と徳川昭武様…いつ見ても美しいおふたりだわ…(倒)」と、2人の共演作である映画『ババンババンバンバンパイア』や大河ドラマ『青天を衝け』に触れるコメントも多数寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「いつ見ても美しいおふたりだわ…」同アカウントは、「実はこれまで一緒のシーンがなかったお二人。錦織と三之丞、はじめまして記念に撮影させて頂きました」とつづり、1枚の写真を掲載しました。チェック柄のスリーピースに身を包んだ吉沢さんと、着物姿の板垣さんが並んで笑みを浮かべています。
朝ドラ『ばけばけ』（NHK）とは？2人が出演する同ドラマは、没落した士族の娘・小泉セツと、その夫で『怪談』などで知られる作家・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の史実をモデルに、怪談を愛し広めた夫婦の日常を温かく描いています。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
