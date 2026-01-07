タレントの川崎希が5日に自身のアメブロを更新。家族で正月に東京ディズニーリゾートを訪れた際の様子を報告した。

この日、川崎は「新年初のディズニーへ ディズニー詣だよ」と切り出し、家族でパークを訪れたことを報告。コーディネートについて「ZARA×Disneyのプルートコーデで合わせてみたの」と明かし、次女についても「グーちゃんもプルート めちゃかわいい〜」と写真とともに紹介した。

一方で、長男と長女については「もう親が決めたお洋服は着ない年頃になりそれぞれのお気に入りコーデ」になったと説明。特に長男は、川崎が「寒いよ？」と心配するも「絶対この短パンで行く！」と譲らなかったそうで「上半身はあったかだけど足だしコーデ」になったことを告白し「念のために長ズボンもマザーズリュックに入れてはきた」と明かした。

また、続けて更新したブログでは「寒くてもアイスを食べたいらしいsister」と長女のリクエストでアイスクリーム店を訪れたことを報告。「ミニーちゃんの新しいイベントのサンデーをGET」したといい「チーズ味のアイスってどんなだろう??と不思議だったんだけど食べたらさっぱり系のめちゃ好みの味」と感想を述べた。

最後に「腹ペコで来たからディズニーグルメ色々食べてますっ」と満喫している様子をつづり、ブログを締めくくった。