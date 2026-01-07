俳優の南沙良さん（23）が6日、出演する映画の完成披露上映会に登場。2026年の抱負を明かしました。

南さんが出口夏希さん（24）とW主演する映画『万事快調〈オール・グリーンズ〉』（1月16日全国公開 配給：カルチュア・パブリッシャーズ）。青春小説が原作で、女子高校生たちによる禁断の課外活動を描いた作品です。

上映会には、2人のほかに主要キャストの吉田美月喜さん（22）、羽村仁成さん（18）、児山隆監督が登壇しました。

■若手俳優4人が個性豊かな抱負を明かす

イベントでは新年が始まったということで、2026年の抱負をそれぞれ発表することに。羽村さんは「バンジージャンプ（を飛びたい）」、吉田さんは演技や人生経験において「吸収」したいと答え、出口さんは「よく食べ よく寝て よく笑う」と笑顔で語りました。

最後に、南さんは「健康」と回答。その理由について、「去年、2026年の占いの本を買ったんです。そうしたら、健康に気をつけないと生命の危機みたいなことが書かれていて…。逆に健康に気をつければ全部うまくいく、仕事もプライベートもうまくいきますよ、みたいなことが書かれていたので、さすがに気をつけたいなと思ってこれにしました」と明かしました。