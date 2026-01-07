草川直弥、撮影合間にコンビニで“大人買い”「何してんだっていう」【本命じゃなきゃよかったのに】
【モデルプレス＝2026/01/07】ONE N’ ONLY・草川直弥が7日、都内で開催されたドラマフィル「本命じゃなきゃよかったのに」（8日スタート／毎週木曜深夜1時29分〜）第1話先⾏上映＆トークイベントに、W主演の樋口日奈、池⽥匡志、共演の⽔⼾由菜とともに出席。撮影期間中の出来事をを振り返った。
【写真】ワンエン草川直弥“奇跡の1枚”
本作は、学⽣時代お互いに恋⼈がいながらも浮気相⼿としてカラダの関係を続けていた大沼実歩乃（樋口）と嬉野栄成（池⽥）が10年ぶりに再会し、罪悪感と本能の狭間で溺れるように求め合いながら、答えのない愛に堕ちていく⼤⼈のラブストーリーを描く。
実歩乃の後輩・久坂誠を演じる草川は「真っ直ぐで真面目なんですけど、栄成と反するというか。そこをしっかり自分なりに考えて演じさせていただきました」と振り返り、樋⼝は「名前が似てるよね（笑）。スタッフさんはたまに間違えてたけど、訂正してなかったもんね。もはや（笑）」と振り返った。久坂が2話以降どう物語に絡んでくるのかについて、草川は「そこはめちゃくちゃ楽しみにしていただきたいなと思います」と笑顔を見せて、樋⼝は「久坂派か栄成派か。楽しみですね」と頷いていた。
イベント前日に樋⼝とクランクアップを迎えた草川は、樋口や池田と年齢が近いとした上で「みんな馴染みやすくて、空き時間とかもいろんな話をしましたし、今観ているものを話したり、僕が持ってきたカメラで写真を撮り合ったり。すごく和気あいあいとしていましたね。最初に現場入りしたときって緊張とかするんですけど、本当に1日目ぐらいから仲良かったというか、結構盛り上がってました」と撮影現場の雰囲気を明かし、水戸は「妹ポジで可愛がっていただいて、楽しく過ごさせていただきました」と感謝の気持ちを語った。
物語にちなんで、撮影期間中の過ちをぶっちゃけるコーナーでは、草川が「過ちっていうか、撮影中に何してんだっていう。まあまあ、空き時間だったんですけど、撮影していた現場の隣にコンビニがありまして、コンビニに行ったんですよ。僕が好きな某キャラクターのくじをやってたんですね。撮影中の空き時間で、ラストワン賞が残ってたので、全部買い占めました」と回想。これに、樋⼝は「そうだ！10分も経たない間に、大人買いしてましたよね。コンビニですごい金額の。こんなに持ってロケバスに乗り込みましたよね？」と証言。誰かにツッコまれなかったのか問われた草川は「みんなにツッコまれましたよ（笑）」「もちろん、撮影はちゃんとやらせていただいたんですけど」と補足していた。（modelpress編集部）
