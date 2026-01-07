俳優・星田英利が７日、自身のＸ（旧ツイッター）を更新。偶然の出会いを明かした。

「飛行機の隣の席が読売ジャイアンツの大砲、砂川リチャード選手」と書き始め、巨人・リチャード内野手との遭遇を明かした星田。「乗った時に気付いたのだけど、いつもの人見知りが出たのと、僕を知ってくれていないかもしれないし。フライト中は、ずっと寝てらしたのですが、脚も伸ばさずにあの超デッカイ身体を折りたたんで。多分、窓際の僕が無理なく出入りできるように、の気遣いだと」と、フライト中の気遣いを告白した。

続けて、「すると空港に着陸直後、リチャード選手から「失礼ですが星田さんですか？」と。「あ、はい」「めっちゃ好きなんです」「え、何で僕を知ってはるんですか？」「妻と一緒によく動画観てます。写真一緒に撮ってもらっていいですか？」もちろん！ということで、僕も撮らせてもらいました。握手もしましたが、拳がマルチーズの顔くらいの大きさでした！！！」と会話の模様をつづった。

最後に「短い間でしたがいろいろお話しまして、その親しみやすい人柄にほっこり。そろそろ自主トレが始まるそうで。昨シーズンの活躍以上の活躍を期待して、生粋の阪神ファンですが、個人はリチャード選手を応援します！」とエールを送った。

この投稿には「人柄が良すぎ」「ほっちゃんとリチャードは絵面強すぎる」「リチャへの好感度爆上がり中」「もう全部が可愛い」などの声が寄せられている。