ダイアジェンヌ期間限定♡上品モカブラウンで叶える美ボディ

補整下着をもっと美しく、もっと身近に楽しみたい大人女性へ。プロポーションづくりの専門企業・ダイアナから、補整下着「ダイアジェンヌ」に期間限定カラー《モカブラウン》が登場しました。肌になじむ柔らかな色合いは、毎日の装いに自然に寄り添いながら、凛とした女性らしさを演出。機能性と美しさを両立した新提案に注目です。

歴史が裏付ける補整力

「ダイアジェンヌ」は1986年誕生。素材やパターンを徹底的に見直し、1997年に現在の形が完成しました。

女性の体の奥行きや動きを計算した立体パターンを採用し、ボディスーツは49パーツ、44工程で構成。長時間でも快適な着心地を追求し、美しい曲線づくりをサポートします。

期間限定モカブラウン登場

2026年1月5日(月)～4月30日(木)の期間限定で展開される新色《モカブラウン》は、カフェモカのようにまろやかで上品なニュアンス。

ラインアップはハーフカップブラジャー19,800円(税込)、コルセット52,800円(税込)、ハイウエストショートガードル25,300円(税込)、カラーバリエーションショーツ4,950円(税込)。

いずれもモカブラウンで展開され、日常使いしやすい知的な印象に仕上がっています。

美しさを楽しむ補整下着

補整力だけでなく、色や雰囲気まで楽しめるのがダイアジェンヌの魅力。期間限定のモカブラウンは、下着選びにさりげない高揚感を添えてくれます♡

初めての方はサロンでの採寸が必要なので、自分に合った一着と丁寧に向き合えるのも嬉しいポイント。今だけの特別カラーで、理想のプロポーションづくりを始めてみてはいかがでしょうか。