「日本維新の会」で政調会長を務めた元参院議員・音喜多駿氏が6日に自身のX（旧ツイッター）を更新。「チームみらい」の安野貴博党首が、自身の保有株数を訂正した件について言及した。

25年7月の参院選で当選した125人の資産報告書が5日、国会議員資産公開法に基づき公開された。安野氏は4銘柄計68万4865株の株式の保有を報告していたが、Xを通じ「正しくの株数は下記となります。AMZN ４４０株 NVDA１２００株 MSFT１７０株 GOOGL１４４０株」と訂正し「原因は私が表を読み間違えてしまっていたことでした。たいへん失礼致しました。正式な修正書類も追って提出いたします」と謝罪していた。

この件について音喜多氏は「ネット上ではいまだ大きな話題になっているようです」と切り出すと「まず安野夫妻が2000万円を選挙資金として投下した際『なけなしの』とは言っていないため、拡散されているのは誤情報。そして億単位の資産を持っていたとしても、選挙に千万単位でお金を使うのは大きな決断だし、政党運営を考えれば個人の財力だけで持続していくことには限界がある」とコメント。

「海外事例を見ても、資産家の政治家がそれでも寄付を募ることは普通にありえます。お金の話で好き嫌いが分かれ、盛り上がってしまうのは人間社会のサガですが、私は民間で蓄財できるような卓越した能力の持ち主が政界に入ってくださることは大いにプラスになると思います」とし「そして資産公開はもうやめてもよいと思いますね…」と私見を展開していた。