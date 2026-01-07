日本維新の会の国会議員団は７日、国会内で今年初の役員会を開き、通常国会では「副首都構想」を実現するための関連法案成立などに全力を挙げる方針を確認した。

当面は摩擦が目立つ自民党との連携強化が課題となりそうだ。

維新の藤田文武共同代表は役員会で「国会は重たい案件が同時進行で動く。しっかり政策実現をしていく局面にしたい」と強調した。

自民・維新両党の連立合意では、通常国会で副首都関連法案の成立など複数の達成目標を明記している。昨年の臨時国会では、維新が求めた衆院議員定数削減法案を成立させられず、「政策の成果が乏しい」（中堅）との不満がくすぶる。

自民は最近、国民民主党に連立入りの秋波を送っている。与党は参院で少数のままで、藤田氏は７日の記者会見で「国民民主は政策観が近い。歓迎したい」としつつ、維新の政策が軽視されれば「（連立の）立場を一から考えなければいけない」とけん制した。

自民側も維新との連携を意識している。高市首相（党総裁）は同日夜、首相官邸で菅義偉・元首相を交えて維新の馬場伸幸・前代表と会食した。菅氏は維新と気脈を通じており、関係改善の糸口としたい狙いとの見方が出ている。