サッカーアルビレックス新潟は6日に新体制会見を開き、今季の新体制について発表した。また、選手の背番号も決まり、最速J1復帰に向けて動き出した。新体制と選手の背番号を紹介する。

■選手一覧

1　GK　藤田 和輝
2　DF　ジェイソン カトー ゲリア
3　DF　加藤 徹也（今治から加入）
5　DF　舞行龍 ジェームズ
7　MF　大西 悠介（いわきから加入）
8　MF　白井 永地
12　　　サポーター
13　MF　落合 陸（大分から復帰）
14　MF　古長谷 千博（熊本から加入）
15　DF　早川 史哉
17　MF　シマブク カズヨシ（藤枝から復帰）
18　FW　若月 大和
19　MF　星 雄次
21　GK　田代 琉我
22　MF　新井 泰貴
23　GK　吉満 大介
24　DF　森 璃太（栃木から復帰）
25　MF　藤原 奏哉
26　DF　佐藤 海宏（鹿島からレンタル加入）
28　MF　島村 拓弥（柏からのレンタル延長）
30　MF　奥村 仁
33　DF　松岡 敏也（興國高校から新加入）
34　DF　藤原 優大（浦和から加入）
38　DF　森 昂大
40　MF　石山 青空（松本から復帰）
46　MF　笠井 佳祐
48　MF　大竹 優心
55　FW　マテウス モラエス
64　GK　ノアム バウマン（相模原から加入）
65　FW　ブーダ
71　GK　内山 翔太
77　DF　舩木 翔
96　MF　吉田 陣平（讃岐から復帰）
99　FW　小野 裕二

■スタッフ一覧

監督　船越 優蔵
ヘッドコーチ　平岡 宏章
コーチ　矢野 克志
コーチ　津田 恵太
テクニカルコーチ　森田 未来
フィジカルコーチ　小林 ケリム 正樹
GKコーチ　土屋 明大
GKコーチ　渡辺 泰広
チーフドクター　渡邉 聡
チーフトレーナー　平岡 海地
トレーナー　長谷川 徹夫
トレーナー　宮川 拓也
フィジオセラピスト　五百川 威
フィジオセラピスト　唐橋 直哉
通訳　金城 ヨシオ
通訳　神蔵 勇太
主務　小野崎 高明
副務　土肥 涼
エキップメントマネージャー　玉川 皓太