【J2新潟・背番号一覧】アルビレックス新潟 新体制の陣容固まり背番号も決定！新加入は7人
サッカーアルビレックス新潟は6日に新体制会見を開き、今季の新体制について発表した。また、選手の背番号も決まり、最速J1復帰に向けて動き出した。新体制と選手の背番号を紹介する。
■選手一覧
1 GK 藤田 和輝
2 DF ジェイソン カトー ゲリア
3 DF 加藤 徹也（今治から加入）
5 DF 舞行龍 ジェームズ
7 MF 大西 悠介（いわきから加入）
8 MF 白井 永地
12 サポーター
13 MF 落合 陸（大分から復帰）
14 MF 古長谷 千博（熊本から加入）
15 DF 早川 史哉
17 MF シマブク カズヨシ（藤枝から復帰）
18 FW 若月 大和
19 MF 星 雄次
21 GK 田代 琉我
22 MF 新井 泰貴
23 GK 吉満 大介
24 DF 森 璃太（栃木から復帰）
25 MF 藤原 奏哉
26 DF 佐藤 海宏（鹿島からレンタル加入）
28 MF 島村 拓弥（柏からのレンタル延長）
30 MF 奥村 仁
33 DF 松岡 敏也（興國高校から新加入）
34 DF 藤原 優大（浦和から加入）
38 DF 森 昂大
40 MF 石山 青空（松本から復帰）
46 MF 笠井 佳祐
48 MF 大竹 優心
55 FW マテウス モラエス
64 GK ノアム バウマン（相模原から加入）
65 FW ブーダ
71 GK 内山 翔太
77 DF 舩木 翔
96 MF 吉田 陣平（讃岐から復帰）
99 FW 小野 裕二
■スタッフ一覧
監督 船越 優蔵
ヘッドコーチ 平岡 宏章
コーチ 矢野 克志
コーチ 津田 恵太
テクニカルコーチ 森田 未来
フィジカルコーチ 小林 ケリム 正樹
GKコーチ 土屋 明大
GKコーチ 渡辺 泰広
チーフドクター 渡邉 聡
チーフトレーナー 平岡 海地
トレーナー 長谷川 徹夫
トレーナー 宮川 拓也
フィジオセラピスト 五百川 威
フィジオセラピスト 唐橋 直哉
通訳 金城 ヨシオ
通訳 神蔵 勇太
主務 小野崎 高明
副務 土肥 涼
エキップメントマネージャー 玉川 皓太