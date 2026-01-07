俳優のファーストサマーウイカ（35）が7日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」世界から見た日本ってどんな国？SP（後9・00）に出演。スポーツ選手などに「頑張れ」の意味で声を掛けていた言葉が、外国では違う意味に取られると聞き驚いた。

この日は25カ国出身の女性がスタジオに集合。ウイカは「“頑張れ〜！”って“ファイト！”だと思っているんですけど違うんですか？」と聞くと、英国出身の女性は「“ファイト！”は“やれ！”の意味」と説明された。

MCのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也が「もっと強烈なのね」と言い、ウイカも「命令なの!？そうなの？あぶねえ！」と驚くと「（言われると）逆の気持ちになっちゃう」と言われた。

ウイカが「スポーツ選手にずっと言っちゃってた。“ファイト〜〜！”って。“やれ〜！”“やれよお前！”って…」と言うと、上田も「なんて物騒な国だって思われていたんだろうね。英語圏の人から」と笑っていた。

だが、タレントの若槻千夏が「韓国でよく“ファイティン！”とかみんな言っているから、あれは？」と聞くと、モデルでタレントのアンミカは「あれはOK。あれはかわいい。和製英語の同じバージョンで“ファイティン”って。ファイトのing」と説明していた。