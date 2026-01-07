◆第６０回シンザン記念・Ｇ３（１月１２日、京都競馬場・芝１６００メートル）

節目の数字にとらわれない。デビュー３年目の吉村は、５日の京都５ＲでＪＲＡ通算１００勝を達成。２０歳の誕生日の翌日に大台に乗った。初年度から３３勝を挙げ、２年目は６６勝と勝ち星は倍増。それでも「数乗って、いい馬に乗せていただいていますからね。昨年より勝つことは当たり前だと思います」と先を見据えた。

ルーキーイヤーから、大舞台で存在感を示している。Ｇ１初騎乗だった２４年朝日杯ＦＳでは、ランスオブカオスで９番人気３着と激走。翌年、その愛馬とチャーチルダウンズＣで人馬ともに重賞初制覇を成し遂げた。わずか約１か月後、カナルビーグルでユニコーンＳも勝利。２年目で重賞２勝と、着実に力をつけている。

シンザン記念は４戦連続のコンビとなるクールデイトナ（牡３歳、栗東・宮地貴稔厩舎、父フォーウィールドライブ）と挑む。初騎乗だった未勝利戦、こうやまき賞と３戦２勝で好相性だ。前走の道中は３、４番手を追走。脚を温存すると、直線では小刻みに末脚を伸ばして、計ったようにゴール前で捉えた。

吉村は「いい位置を取って、いい脚を使う王道の競馬ができる馬。折り合って脚をためれば、末脚はいいものを持っている」と手応えを感じ取る。レースセンスが光る優等生を導き、自身３つ目の重賞タイトルを狙う。（松ケ下 純平）