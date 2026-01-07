◆全国高校ラグビー 最終日 桐蔭学園３６―１５京都成章（７日・花園ラグビー場）

桐蔭学園（神奈川第１）が京都成章（京都）を３６―１５で下し、史上６校目となる大会３連覇。関東勢では最多となる６度目の優勝を果たした。フッカー堂薗尚悟主将（３年）は「この日に勝つために、苦しい練習もしてきたので。勝って優勝できたことが、本当にホッとしています」と、白い歯をこぼした。

“氣合”の決勝戦だった。堂薗は５日の準決勝、大阪桐蔭戦（２４〇２１）で右肩を負傷し、途中交代。堂薗によれば脱臼で、直後に自らはめたが、この日も「めちゃくちゃ痛かった」と明かした。６日の練習は休養に充て、この日の朝、腕が上がることを確認して強行出場。スローは出来ず、ラインアウトは１番のプロップ田辺隼翔が代役を務めた。後半１５分まで出場し、体を張った手負いの主将は「関わってくれたスタッフ、治療してくれた人に感謝の言葉しかない」と、語った。

今季のチームスローガンは「氣」。新チーム始動後、藤原秀之監督に提示した案は最終的に約２０に及んだ。「超」や「越」、四字熟語などを考えても「ダメだ。浅い」と突き返された。約２か月間、３年生で集まって考え、最終的に出た答えが「氣」。堂薗は「一人一人がラグビーに対して、学校面でもあらゆるところで、気を持って行動する」と込めた思いを語る。満身創痍の中つかんだ３連覇。「もう、右肩が取れるくらいまでやろうと思っていた」と、主将が誰よりも強い気持ちを持っていた。

後輩たちに託す、史上３校目の４連覇。直近７大会で５度優勝と、圧倒的な力を誇る。堂薗は「ミーティングは桐蔭学園の最大の武器。今回を経験したメンバーが、新しい選手にどれだけ伝えられるかが鍵になる。最初は失敗もあると思うけど、チームで話し合えば成長すると思う」と、大きな期待を寄せた。