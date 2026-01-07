西武、中日、ダイエーで298試合に登板した杉本正氏（66）が、中村武志氏（58）とともにYouTube「ピカイチ名古屋チャンネル」に出演。中日時代に起きた“失踪騒動”の真相を明かした。

1985年に西武からトレード移籍した杉本氏。1987年シーズンには星野仙一氏が監督就任する。

「星野さんの存在は名前しか知らなかったが、現役を一緒にやっている小松（辰雄）とか鈴木（孝政）さんらには“大変だよ”という緊張感があった」と振り返った。

そして、「実際に来たら大変でした」と笑わせた。

そんな杉本氏が降板拒否を巡って星野監督の逆鱗（げきりん）に触れ“失踪騒動”を引き起こした。

1987年6月5日のヤクルト戦に先発。5回表を終わって5―2で勝っていたが、その裏に1アウトから投手にセンター前ヒットを打たれた。

これが星野監督を怒らせた。ベンチから飛び出して来るとマウンドに来て「ボール寄こせ」と交代を強制した。

杉本氏は「嫌です」と拒否。実は翌日が妹の結婚式で、白星を挙げて星野監督にチームを離れて式に列席することをお願いするつもりだったという。

星野監督は「寄こせ！」と声を荒げたが、杉本氏は「嫌です」と続投をアピールした。

すると星野監督は「もういい！」と吐き捨て、ベンチに戻ると審判からボールをもらって投手交代を告げてしまった。

しかも悪いことに試合も負けた。投手コーチに相談すると「一応お願いしてみろ」という。

恐る恐る星野監督を訪ねて翌日の妹の結婚式に列席したいと告げると、「行って来い！ようけ御祝儀持って行け」とすんなり許可してくれた。

杉本氏は「（大変だが）オンとオフがある人だった」と振り返った。

ところが話はこれで終わらない。

翌日、杉本氏は当然球場に現れない。マウンドの交代拒否騒動を見ていた報道陣は星野監督とモメて失踪したのではないかと思い込み、ちょっとした騒ぎになったという。