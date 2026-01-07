杉浦太陽・辻希美ファミリーがこのほど、ブログなどに書き初めの写真を投稿。辻の独創的な「空」の文字とは別に、「ん？？？？？？」と目をひく文字が出現し、ＳＮＳ上をザワつかせている。

杉浦＆辻家では年始恒例の書き初め大会。今年は５人全員に「空」の文字がつく、子供たちの名前をパパとママが書いた。大きくて力強い辻ママの文字は、達筆。また、「青空（せいあ）」君の名前以外、なぜか“うかんむり”に違和感があり、話題となった。

しかし、もっと気になる部分が。杉浦が書いたと思われる「希美」の文字の横には小さく「夫」の文字が書かれ、辻が書いたと思われるその隣の「太陽」の横に、小さく書かれた“おんな（女）へん”の文字が。女へんの右側がうかんむり、その下に「心」のような文字、その下になんとなく「勿」に似た形の文字が見える。これは「空」の下に「勿」風の文字なのか？新作文字なのか？！

辻は２０２０年の書き初めでも、「薬」の下の部分が「皿」になっている新種の漢字を生み出しており、杉浦がブログやインスタで「それ、何て読むねん 爆笑」「書き初めでの奇跡…やっぱノンは最高だわ！です。」「＃新種の漢字誕生」などとイジっていた。