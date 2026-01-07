スカパラ“VS.シリーズ”第5弾ゲストアーティストにアイナ・ジ・エンドが決定！「“崖っぷちルビー”いっけー！！！！！」（アイナ）

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

東京スカパラダイスオーケストラが、1月9日に配信リリースする“VS.シリーズ”(ヴァーサス・シリーズ）第5弾のゲストアーティストとして、アイナ・ジ・エンドを迎えることを発表した。

■アイナ・ジ・エンドが全身で奏でる中毒性のあるラップパートにも注目

“VS.シリーズ”とは「戦うように一緒に音楽を作っていく。」というコンセプトを掲げ、これまでのようにボーカリストを招くfeat.の形ではなく、楽曲制作の段階からゲストとコラボする新シリーズ。

これまでにALI、Chevon、TK（凛として時雨）、稲葉浩志を迎えて制作され、第5弾として「崖っぷちルビー（VS. アイナ・ジ・エンド）」がリリースされる。

「崖っぷちルビー（VS. アイナ・ジ・エンド）」は、フジテレビ系木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』の主題歌として書き下ろされ、スカパラとアイナ・ジ・エンドに加え、元BiSHのサウンドプロデューサーである松隈ケンタも制作に参加。

崖っぷちだからこそよく見える、逆転の発想で這い上がっていく女性像を描いた歌詞に、迫力あふれるスカサウンドとアイナ・ジ・エンドの歌声が融合し、壮大な世界観を生み出している。

スカパラでは珍しい鮮やかに響くストリングスや、アイナ・ジ・エンドが全身で奏でる中毒性のあるラップパートにも注目だ。

ジャケット写真とコラボアーティスト写真も公開された。

コラボアーティスト写真は、風に靡きながら背景にそびえ立つアイナ・ジ・エンドの手のなかに、こちらを鋭く見据えるスカパラメンバーを収めた、これまでにない“VS”の構図が印象的なデザインに。加えて、アイナ・ジ・エンドの凛とした華やかさと、ミステリアスな空気感が背景と交錯し、唯一無二の世界観を放つ一枚に仕上がっている。

また、本楽曲のMVが1月9日20時にプレミア公開されることも決定。プレミア公開に先駆けて、MVのティザー映像が公開された。

先日スカパラのSNSで公開された19秒の「Next VS. Vocalist is…」ティザー映像の答え合わせかのように、瓦礫のなかでアイナ・ジ・エンドの多彩な表情が垣間見える映像となっており、さらに緊張感の漂うスカパラと対峙の瞬間を思わせるワンシーンも映し出されている。

MVのプレミア公開時にはスカパラメンバーに加えてアイナ・ジ・エンドもチャットで参加する予定。ぜひリアルタイムでチェックしよう。

なお「崖っぷちルビー（VS. アイナ・ジ・エンド）」は3月18日に発売されるスカパラのオリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』にも収録される。

さらに、3月31日に東京ガーデンシアターにて開催される、アルバムを引っさげた”VS.シリーズ”ライブ『［SKA］SHOWDOWN』にアイナ・ジ・エンドの出演も決定。

チケット受付は、1月8日12時よりFC先行がスタート。1月19日12時からはHP先行も開始される。