スカパラ“VS.シリーズ”第5弾ゲストアーティストにアイナ・ジ・エンドが決定！「“崖っぷちルビー”いっけー！！！！！」（アイナ）
東京スカパラダイスオーケストラが、1月9日に配信リリースする“VS.シリーズ”(ヴァーサス・シリーズ）第5弾のゲストアーティストとして、アイナ・ジ・エンドを迎えることを発表した。
■アイナ・ジ・エンドが全身で奏でる中毒性のあるラップパートにも注目
“VS.シリーズ”とは「戦うように一緒に音楽を作っていく。」というコンセプトを掲げ、これまでのようにボーカリストを招くfeat.の形ではなく、楽曲制作の段階からゲストとコラボする新シリーズ。
これまでにALI、Chevon、TK（凛として時雨）、稲葉浩志を迎えて制作され、第5弾として「崖っぷちルビー（VS. アイナ・ジ・エンド）」がリリースされる。
「崖っぷちルビー（VS. アイナ・ジ・エンド）」は、フジテレビ系木曜劇場『プロフェッショナル 保険調査員・天音蓮』の主題歌として書き下ろされ、スカパラとアイナ・ジ・エンドに加え、元BiSHのサウンドプロデューサーである松隈ケンタも制作に参加。
崖っぷちだからこそよく見える、逆転の発想で這い上がっていく女性像を描いた歌詞に、迫力あふれるスカサウンドとアイナ・ジ・エンドの歌声が融合し、壮大な世界観を生み出している。
スカパラでは珍しい鮮やかに響くストリングスや、アイナ・ジ・エンドが全身で奏でる中毒性のあるラップパートにも注目だ。
ジャケット写真とコラボアーティスト写真も公開された。
コラボアーティスト写真は、風に靡きながら背景にそびえ立つアイナ・ジ・エンドの手のなかに、こちらを鋭く見据えるスカパラメンバーを収めた、これまでにない“VS”の構図が印象的なデザインに。加えて、アイナ・ジ・エンドの凛とした華やかさと、ミステリアスな空気感が背景と交錯し、唯一無二の世界観を放つ一枚に仕上がっている。
また、本楽曲のMVが1月9日20時にプレミア公開されることも決定。プレミア公開に先駆けて、MVのティザー映像が公開された。
先日スカパラのSNSで公開された19秒の「Next VS. Vocalist is…」ティザー映像の答え合わせかのように、瓦礫のなかでアイナ・ジ・エンドの多彩な表情が垣間見える映像となっており、さらに緊張感の漂うスカパラと対峙の瞬間を思わせるワンシーンも映し出されている。
MVのプレミア公開時にはスカパラメンバーに加えてアイナ・ジ・エンドもチャットで参加する予定。ぜひリアルタイムでチェックしよう。
なお「崖っぷちルビー（VS. アイナ・ジ・エンド）」は3月18日に発売されるスカパラのオリジナルアルバム『［SKA］SHOWDOWN』にも収録される。
さらに、3月31日に東京ガーデンシアターにて開催される、アルバムを引っさげた”VS.シリーズ”ライブ『［SKA］SHOWDOWN』にアイナ・ジ・エンドの出演も決定。
チケット受付は、1月8日12時よりFC先行がスタート。1月19日12時からはHP先行も開始される。
■東京スカパラダイスオーケストラ谷中敦コメント
BiSH時代からライブやテレビ番組で何度もコラボレーションさせて頂いてきたアイナ・ジ・エンドさんと念願のオリジナル楽曲を制作することが出来ました。
第一印象から才能と人徳溢れる人、と感じていましたが、元々凄いのに今現在も更に輝きが増していってることに自分は驚いています。
彼女は直感力や瞬発力だけでなく、努力し続ける持続力も持ち合わせているんですね。尊敬します。
今回の歌詞は『真実』をテーマにアイナさんのことだけを考えながら丹精に描き上げました。
一歩先は奈落。その崖に立つとき絶体絶命でありながら崖から世界を見下ろすように人の脆さや狡さを見渡せる瞬間がある。
そのヴィジョンを叡智に世の中に挑んでいけるのではないか？という思いを込めました。とんでもなく才能とユーモア溢れる松隈ケンタさんのお蔭で、とっても素晴らしい楽曲に仕上がったことも追記させて下さい。
この楽曲に魅力輝く魔法をかけて下さったのは、他ならぬ松隈さんです。
ありがとうございました！
■アイナ・ジ・エンド コメント
“東京スカパラダイスオーケストラとVSする話がきたよ”
そう言われたのはちょうど1年前ぐらい。
VS…？？戦う…？え？無理ぃ～と思いました。
しかし蓋を開けると、学びのある楽しい制作期間で全く戦わなかったです。
私は今までスカパラさんとステージに上がらせてもらえるとき、人様の楽曲を歌うことが多かったです。
大好きな椎名林檎さんやチバユウスケさんのお声を聞き込んで、沢山練習して歌わせていただいていました。
それはとても刺激的で、素敵な時間でした！
しかし初めてアイナ・ジ・エンドの気持ちのみで歌える曲ができて、やっぱりちょっと嬉しいです。大切です。
“崖っぷちルビー”
いっけー！！！！！
■松隈ケンタ コメント
東京スカパラダイスオーケストラのみなさんと、曲作りから歌レコーディングまでガッツリご一緒させていただきました。「BiSHや松隈っぽさを容赦なく入れてほしい」というオーダーだったので、スカパラさんのグルーヴの上に自分の毒っ気とポップさを思いきり乗せて楽しませてもらいました。
アイナとレコーディングするのは解散前以来でしたが、表現の精度も声の説得力もさらにレベルアップしていて何度も鳥肌が立ちました。そのボーカルにブラスやストリングスが絡み合う感じは、まさに“VS.シリーズ”の醍醐味。沖さんとの共作としてメンバーのみなさんとデータで綿密にやり取りし、スタジオでは加藤さん、谷中さん、大森さんたちと相談を重ねながら仕上げていくという、第一線で走り続ける大先輩方との刺激的なプロジェクトになりました。
■リリース情報
2026.01.09 O SALE
DIGITAL SINGLE「崖っぷちルビー（VS. アイナ・ジ・エンド）」
2026.03. 18 ON SALE
ALBUM『［SKA］SHOWDOWN』
