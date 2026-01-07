　7日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比30円安の5万1980円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万1961.98円に対しては18.02円高。出来高は2156枚となっている。

　TOPIX先物期近は3512ポイントと前日比1.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.66ポイント高で推移。


○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 51980　　　　　 -30　　　　2156
日経225mini 　　　　　　 51980　　　　　 -30　　　 49609
TOPIX先物 　　　　　　　　3512　　　　　-1.5　　　　3748
JPX日経400先物　　　　　 31640　　　　　 -15　　　　 237
グロース指数先物　　　　　 683　　　　　　-2　　　　 287
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース