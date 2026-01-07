2026年1月2日（金）から1月15日（木）まで、ベーカリー併設の『ロイズ』直営店8店舗限定で、干支の“うま”をモチーフにした新作パン『干支パン（うま）』が期間限定で販売されています。

2026年の干支“うま”をモチーフにしたパンが新登場！

画像：株式会社ロイズコンフェクト

ふんわりとした生地に甘さ控えめの生クリームをたっぷりとサンドし、チョコレートで顔が描かれています。

生クリームの下に隠れているほんのり甘酸っぱいいちごジャムが、味わいのアクセントになっています。

詳細情報

干支パン（うま）

価格：1個 195円（イートイン利用の場合は税込価格が異なります）

販売期間：2026年1月2日（金）～1月15日（木）

取扱い店舗：東苗穂店 ・厚別西店 ・あいの里公園店 ・屯田公園店 ・西宮の沢店 ・ロイズタウン工場直売店 ・上江別店 ・ロイズ チョコレートワールド

※期間中でも各店販売予定数に達し次第、販売を終了します。

※諸事情により、発売日は変わる場合があります。

北海道Likers編集部のひとこと

エネルギッシュな一年にしたいあなたに、食べ応えのあるうまのパンで新年のスタートを！

チョコレートで描かれたうまの表情にはバリエーションがあるので、ぜひお気に入りの1頭を見つけてみてくださいね！

文／北海道Likers

【画像・参考】【ロイズ】2026年の干支“うま”をモチーフにした生クリームたっぷりのウマ～い新作パンをベーカリー併設の8店舗限定で発売。 - PR TIMES

※この記事はリリース時点の情報です。最新の情報は各店舗・施設にお問い合わせください。

※文中の価格はすべて税込みです。