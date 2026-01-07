え、「1,639円」なの！？【大人のしまむら】40・50代が狙いたい「優秀ボトムス」

大人コーデで選びたいのは、お手頃価格でも高見えが狙えるアイテム。なかでも40・50代に推したいのが【しまむら】の【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】。プチプラとは思えない落ち着いたデザインと上品さで、大人のワードローブにもすっと馴染んでくれるはず。今回はボトムスにフォーカスし、毎日のコーデに取り入れやすい優秀アイテムをセレクト。これからの買い足しにもおすすめです。

オンオフ使える上品スカート

【しまむら】「スカート」\1,639（税込）

長め丈とAラインシルエットで、オンオフ問わず活躍してくれそうな上品スカート。冬らしさを感じる素材感で、即戦力になってくれます。シンプルながらも、サイドにあしらわれたポケットがさりげないアクセントに。後ろはウエストゴム & スリット入りで、動きやすさにも配慮されているのがポイントです。

ゆるっとこなれるワイドパンツ

【しまむら】「ワイドパンツ」\1,639（税込）

適度なゆるさと落ち感が、気負わない大人のこなれ感を演出してくれるワイドパンツ。ウエストゴムと締め付けにくいシルエットで、長時間のお出かけにも頼れそうです。コーデュロイのような細い縦ラインで、さりげなくスッキリ見えも狙える予感。シンプルなデザインだからこそトップスを選ばず、きれいめにもカジュアルにも対応できる嬉しいアイテムです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M