お弁当がグレードアーーーップ！！！【3COINS】簡単 & カワイイ♡「調理雑貨」

毎日のお弁当作りがちょっぴり楽しくなりそうな「調理アイテム」が【3COINS（スリーコインズ）】から登場！ 簡単に使えて、お弁当の見た目を華やかにしてくれる便利グッズを紹介するので、お買い物の参考にしてみてください。

お弁当の隙間に入れているゆでたまご。半分にカットしてるけどシンプルすぎ……？ なんてときに試してほしいのが、こちらの「ゆでたまご型2個セット」です。使い方はとっても簡単で、熱いうちに殻をむいたゆでたまごをケースに入れて、10分冷ますだけ。型からはみ出した部分を切り取れば、ハート・お花の形のゆでたまごが完成します。そのままでもカットしてもかわいくなるので、ぜひ試してみてください。価格は\330（税込）です。

お子さんのお弁当に！「ウィンナーデコレーションセット」

12/8より販売がスタートしたこちらは「ウィンナーカッター & スタンプセット」です。たこさんウィンナー・花形ウィンナーが簡単に作れるカッターと、ウィンナーの表面・断面にハートや星などの型押しができるスタンプがセットになっています。いつものウィンナーがひと手間でかわいくなるので、お子さんのお弁当にもぴったり。2種のカッターと3種のスタンプがセットで\330（税込）で買えちゃいます。キャラ弁のようにハードルは高くないので、試してみてはいかがでしょう。

