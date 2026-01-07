ÀÄ³ØÂçV¤ÎÎ¢¤Ç¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡¡9¶è¤Ê¤Î¤Ë¡Ö2»þ50Ê¬¤Ëµ¯¤¤Æ¡Ä¡×¶è´Ö¾Þ4Ç¯À¸¤¬6»þ´Ö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È
È¢º¬VÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ
¡¡Âè102²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤Ç¡¢3Ç¯Ï¢Â³9ÅÙÌÜ¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÀÄ³ØÂç¤¬¡¢ÊÝ¸î¼Ô¸þ¤±¤ÎÍ¥¾¡Êó¹ð²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¸ø³«¡£9¶è¤ò¥È¥Ã¥×¤Ç¶î¤±È´¤±¤¿º´Æ£Í°ì¡Ê4Ç¯¡Ë¤¬¡¢¶è´Ö¾Þ¤Î³ÍÆÀÍýÍ³¤ò¥æ¥Ë¡¼¥¯¤ËÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡8¶è¤Î±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê4Ç¯¡Ë¤«¤é¥È¥Ã¥×¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¼õ¤±¤¿º´Æ£¡£Êó¹ð²ñ¤Ç¥Þ¥¤¥¯¤ò°®¤ë¤È¡Ö4Ç¯ÌÜ¤ÇºÇ¸å¤ÎÈ¢º¬Ï©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÌÃÖ¤Ç¥¿¥¹¥¤ò¤â¤é¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤Ç°§»¢¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡¡¸ÍÄÍ¤«¤éÄá¸«Ãæ·Ñ½ê¤Þ¤Ç¤Î23.1¥¥í¤ò1»þ´Ö7Ê¬38ÉÃ¤Ç¶î¤±È´¤±¡¢1°Ì¤Ç10¶è¥¢¥ó¥«¡¼¤ÎÀÞÅÄÁÔÂÀ¡Ê2Ç¯¡Ë¤Ø¤Ä¤Ê¤¤¤À¡£¶è´Ö¾Þ¤ò³Í¤ì¤¿Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£ÆüÄ«¡¢¤¿¤Ö¤ó6¶è¤è¤êÁá¤¤2»þ50Ê¬¤Ëµ¯¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤«¤é¤â¤¦¤º¤Ã¤È¡¢ºòÆü¤Î¡Ê¹õÅÄ¡ËÄ«Æü¤Î¥´¡¼¥ë¥·¡¼¥ó¤ò¤º¤Ã¤ÈYouTube¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¶ÄÅ·¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡ÖÈ¢º¬Ï©¤ÇÁö¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤ò¤º¤Ã¤È6»þ´Ö¤¯¤é¤¤¡¢¿»¤ê¤Ê¤¬¤é¸«¤¿¤³¤È¤¬Â¿Ê¬¡¢¶è´Ö¤ò³Í¤ì¤¿Í×°ø¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢²ñ¾ì¤ÏÇú¾Ð¡£¡ÖÍèÇ¯¤Ï2»þÈ¾¤¯¤é¤¤¤Ëµ¯¤¤Æ¶è´Ö¿·¤ò½Ð¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°§»¢¤òÄù¤á³ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë