¡Ú¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼£Ó¡Û¡Ö²Æì¤Î¿Í¤Ë¤Ï´¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤âÆ®»Ö¤Ï¥á¥é¥á¥é¡ª¾åÎ¤Ä¾ÂÁµ³¼ê¥Ï¡¼¥Ç¥£¥¸¥§¥Ê¡¼¤Ç½Å¾Þ½éµ³¾è¤Ø
¢¡Âè£´£²²ó¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼£Ó¡¦£Ç£³¡Ê£±·î£±£±Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¡¦¼Ç£±£¶£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¡á£±·î£·Æü¡¢Èþ±º¥È¥ì¥»¥ó
¡¡ÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤¿ÉñÂæ¤Ø¶»¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤ë¡£ºòÇ¯£³·î¤Ë£Ê£Ò£Á²Æì½Ð¿Èµ³¼ê¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¾åÎ¤Ä¾ÂÁµ³¼ê¡Ê£±£¸¡Ë¡áÈþ±º¡¦²ÃÆ£»Î±¹¼Ë¡á¤¬¡¢¥Õ¥§¥¢¥ê¡¼£Ó¤Ç½Å¾Þ½éµ³¾è¤È¤Ê¤ë¡£¸½»þÅÀ¤Ç£±£·Ê¬¤Î£±£³¤ÎÃêÁªÂÐ¾Ý¤À¤¬¡Ö²¿¤È¤«ÆÍÇË¤·¤¿¤¤¡£¾è¤ì¤¿¤é¤¤¤¤·Ð¸³¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤¤¤¤ÇÏ¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Èµ§¤ë¥Ý¡¼¥º¤Ç»²Àï¤ò´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ï£²ÀïÌÜ¤ÎÁ°Áö¤Ç½é¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¥Ï¡¼¥Ç¥£¥¸¥§¥Ê¡¼¡ÊÌÆ£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦À¾ÅÄÍº°ìÏº±¹¼Ë¡¢Éã¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥Æ¡¼¥È¡Ë¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£³ÀïÏ¢Â³¤Î¥³¥ó¥Ó¤È¤Ê¤ë¤¬¡Ö¾è¤ê¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¤Í¡££²ÀïÌÜ¤Ï¼ê¤ÎÆâ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¿Í¤Î»Ø¼¨¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È°È¾å¤ÏÁ´Éý¤Î¿®Íê¡£½éÀï¤Ç£´Ãå¤ËÇÔ¤ì¤¿·Ð¸³¤òÀ¸¤«¤·¡¢ÃæÃÄ¤ÎÆâ¥é¥Á±è¤¤¤Ç¿ÍÇÏÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ËµÓ¤ò¤¿¤á¡¢¤¤Ã¤Á¤ê¤ò¾¡Íø¤ò¤¿¤°¤ê´ó¤»¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£¶·î¤ÎÈ¡´Û¤Ç¤Ï£²Æ¬¤¬Íí¤àÍîÇÏ»ö¸Î¤ÇÂç¤±¤¬¤ò¤·¡¢£²¤«·î¤Û¤ÉÀïÀþ¤òÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£¾åÎ¤¤Ï¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¤·¡¢º£Ç¯¤Ï¤±¤¬¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë°ÂÁ´¤Ëµ³¾è¤·¤Æ¡¢£±¤Ä¤Ç¤âÂ¿¤¯¾¡¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¤ª¤ª¤ß¤½¤«¤Ëµ¢¾Ê¤·¡¢Ìó£²£²»þ´Ö¸å¤Ëµ¢Ï©¤Ø¤È½¢¤¯ÃÆ´Ý¥Ä¥¢¡¼¤ò´º¹Ô¤·¤¿¡£Ìá¤Ã¤¿¿¿Åß¤ÎÈþ±º¤Ï¡Ö²Æì¤Î¿Í¤Ë¤Ï´¨¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¹¤ë£±£¸ºÐ¤Î¿´¤Ï¡¢Ç®¤¯Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¢¡¾åÎ¤¡¡Ä¾ÂÁ¡Ê¤¦¤¨¤¶¤È¡¦¤Ê¤ª¤¿¡Ë£²£°£°£·Ç¯£³·î£±Æü¡¢²Æì¸©À¸¤Þ¤ì¡£Èþ±º¡¦²ÃÆ£»ÎÄÅÈ¬±¹¼Ë½êÂ°¤Î£±£¸ºÐ¡££²Ç¯ÌÜ¡££²£µÇ¯£³·î£±Æü¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢£´·î£µÆü¤Ë¥¹¥Ú¥¤¥É¥¢¥ó¤Ç½é¾¡Íø¡££Ê£Ò£ÁÄÌ»»£±£°¾¡¡£Æ±´ü¤Ë¤Ï±óÆ£¡¢Ã«¸¶¡¢ÅÄ»³¡¢½®»³¡¢¿¹ÅÄ¡¢ÏÂÅÄÍÛ¡£