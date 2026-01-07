格闘家・前田日明が６日までに配信された自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルで、愛弟子の朝倉未来について語った。

朝倉は大晦日に行われた「ＲＩＺＩＮ 師走の超強者祭り」でフェザー級王座戦に挑み、王者シェイドゥラエフに１回２分５４秒ＴＫＯ負け。王者のパワーに圧倒され、担架で救急搬送された。

格闘技団体「ＴＨＥ ＯＵＴＳＩＤＥＲ」で朝倉兄弟を発掘したことで知られる前田は「シェイドゥラエフの方が全体的にスピードがありましたね。豆タンクのような感じ」と分析。朝倉の戦いぶりに「何もできなかった。やらなかったのか、できなかったのか、どっちなのか気になる。ジャーマン気味に投げられると、効いちゃう時もある」と振り返った。

シェイドゥラエフの強さには驚嘆。「日本だけじゃなく、ＵＦＣに行ってもあっという間にチャンピオンになってしまいそうですね。ＵＦＣでも早々いない、あのレベルは」とうなずいた。

朝倉について「重いノックアウトが続いていて、ちょっと心配」としながら、「完敗ですね。反応が段々と悪くなっている」と指摘。朝倉は試合後に現役続行を明言しているが、「忙しすぎ。他のことを全休して選手一本で鍛える生活をやったら、選手として最後のチャンスとしてあるかもしれないけど、今と同じ生活を続けたら（復活は）ないですよね。残念ながら」などと語った。