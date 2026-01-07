「可能性はある」 鎌田大地所属クリスタル・パレスの指揮官グラスナー監督がグエイに対するシティからの関心に言及
マンチェスター・シティはこの問題をどう解決するのだろうか。
プレミアリーグ第20節チェルシー戦では先発したヨシュコ・グヴァルディオル、ルベン・ディアスが負傷交代。試合後の検査の結果、前者は右足骨折でシーズンアウト、後者はハムストリングを痛め、4から6週間の離脱となった。
グヴァルディオルとディアスのコンビは今季シティのCBのファーストチョイスであり、1試合でその2人を失うことに。
ただ、現在は1月。冬の移籍市場が開幕しており、『BBC』によると、シティはクリスタル・パレスのマーク・グエイ獲得を目指しているとのこと。
『talkSPORT』ではパレスの指揮官であるオリヴァー・グラスナー監督が、グエイに対するシティからの関心に言及した。
「(グエイの移籍について)可能性はある。シティから巨額のオファーがきて、マークが移籍を望むなら実現するだろう。それがわからないほど私は世間知らずではない」
同メディアによると、グエイ本人は残留を望んでいる模様。今季終了後にはW杯が予定されており、今冬の移籍はリスクになると考えているようだ。
そんなグエイにはシティだけでなく、リヴァプール、バイエルン、バルセロナ、レアル・マドリードといった複数のメガクラブが関心を寄せている。