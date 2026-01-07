マンチェスター・シティはこの問題をどう解決するのだろうか。



プレミアリーグ第20節チェルシー戦では先発したヨシュコ・グヴァルディオル、ルベン・ディアスが負傷交代。試合後の検査の結果、前者は右足骨折でシーズンアウト、後者はハムストリングを痛め、4から6週間の離脱となった。



グヴァルディオルとディアスのコンビは今季シティのCBのファーストチョイスであり、1試合でその2人を失うことに。





同じCBではジョン・ストーンズも負傷しており、復帰の目途はたっていない。そのためここからの1か月半はネイサン・アケ、アブドゥコディル・クサノフ、そしてワトフォードからレンタルバックされたマックス・アレインの3人でローテーションすることになる。ただ、現在は1月。冬の移籍市場が開幕しており、『BBC』によると、シティはクリスタル・パレスのマーク・グエイ獲得を目指しているとのこと。『talkSPORT』ではパレスの指揮官であるオリヴァー・グラスナー監督が、グエイに対するシティからの関心に言及した。「(グエイの移籍について)可能性はある。シティから巨額のオファーがきて、マークが移籍を望むなら実現するだろう。それがわからないほど私は世間知らずではない」同メディアによると、グエイ本人は残留を望んでいる模様。今季終了後にはW杯が予定されており、今冬の移籍はリスクになると考えているようだ。そんなグエイにはシティだけでなく、リヴァプール、バイエルン、バルセロナ、レアル・マドリードといった複数のメガクラブが関心を寄せている。