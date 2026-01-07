街では早くもバレンタイン商戦がスタート。カカオ不足でチョコレートの価格が値上がりする中、カカオを全く使わないいわゆる“代替チョコ”が続々登場しています。どんな食材が原料に？そして気になるお味は？

【写真を見る】意外なもので作った“代替チョコ”

“代替チョコ”気になるお味は？

山形純菜キャスター：

チョコレートの価格が値上がりしています。百貨店などで販売されるチョコレートの1粒あたりの平均価格は400円を超えています。またスーパーで販売されている板チョコ（1枚・50g）は、200円前後になっています。（番組調べ）

チョコレートジャーナリストの市川歩美さんは「安くて当たり前ではなくなった。いま世界中の企業が代替チョコの開発に力を入れています」といいます。

【トップバリュ「チョコか？ブロックタイプ プレーン（80ｇ / 321円）」】

・カカオ不使用

・ヒマワリの種がベースの代替チョコ

・カカオ豆と同様に発酵、焙煎の工程を経て生産

・カカオ豆は成長に何年もかかるが、ヒマワリの種は約半年で収穫できる

ハロルド・ジョージ・メイさん：

香りは普通ですね。食感もいい意味で固くて、でも甘くて、香ばしいです。言われないと全然分からないです。

意外な食べ物も代替チョコに

野菜でも代替チョコが作れるんです。ゴボウから作った代替チョコ「GOVOCE＝ゴボーチェ ミルク（324円・希望小売価格）」です。



“ごぼう茶”を販売する「あじかん」が皮ごと焙煎したゴボウの粉末に、砂糖と油脂を混ぜたところ、ビターチョコレートのような風味になることを発見したそうです。



実際に分析したところ、チョコレートから検出した10種類の香りのうち、ゴボウチョコレートの原料にも8種類が共通して含まれており、香りの成分は意外と似ていることを突き止めたということです。

ハロルド・ジョージ・メイさん：

香ばしくて麦のような感じがします。

山形キャスター：

口当たりもなめらかですよね。でもゴボウの風味も感じられるんです。

バレンタイン今年は何チョコ？

山形キャスター：

バレンタインといえば、本命チョコだけではなく、義理チョコ、友チョコ、会社で配る社交チョコ、推しチョコなど、いろいろあります。



2026年のトレンドは何か。チョコレートジャーナリスト・市川歩美さんによると「家族に渡す『ファミチョコ』が浸透していくのではないか」「身内だと価格やお返しにも気を遣わないし、自分も食べられるという点が良いのではないか」ということです。

================

＜プロフィール＞

ハロルド・ジョージ・メイさん

プロ経営者 1963年オランダ生まれ

現パナソニック顧問・アース製薬の社外取締役など