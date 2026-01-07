モデルの佐野麗奈さんが自身のＳＮＳを更新。

「12月末で銀行を退職」し、芸能に専念する決意を明かしました。



【写真を見る】【 モデル・佐野麗奈 】 「銀行を退職しました」「逃げ道をなくして芸能に全力で本気で向き合います」 ＳＮＳに想い 「覚悟を持って進みます」





佐野麗奈さんは「【ご報告】」「12月末で銀行を退職しました。就職しない道を選んで、後悔はありません。」と、投稿。



続けて「これまでの芸能やSNSは、学生・就活・銀行員をしながらの片手間でした。今年からは、逃げ道をなくして芸能に全力で本気で向き合います。」と、記しました。





そして「覚悟を持って進みます。佐野麗奈をよろしくお願いします。」と、その思いを綴っています。



この投稿にファンからは「後悔しない人生、それが1番だと思います❤これからも応援していきます♪」・「自分の道は自分で決める！その選択は良い事です‎♡頑張って下さい」・「銀行員の方だったんですね。ご自分のやりたい仕事に取り組んでください。」などの反響が寄せられています。









佐野麗奈さんは、雑誌の仕事などの他、「五等分の花嫁」のアパレルブランドのモデルや、Abemaで放送されている「MARCH对抗戰」のリポーターをつとめていました。

インスタグラムのフォロワーは16万人超。

また、２０２５年には、集英社からデジタル写真集も出版されています。









【 佐野麗奈さん プロフィール 】

生年月日:2002年9月23日

出身地:群馬県

身長:163cm

特技:英語(toeic965)、絵画、ダンス(ジャズヒップホップ)6年







【担当：芸能情報ステーション】