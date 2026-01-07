LiLiCo¡¡¸Î¶¿¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤ËÀµ·î¤Ï¡ÖÆóÅÙ¤Èµ¢¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×ÍýÍ³¸ì¤ë¡Ö°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¡¦½÷Í¥¤Ç±Ç²è¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ÎLiLiCo¡Ê55¡Ë¤¬7ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¾åÅÄ¤È½÷¤¬ËÊ¤¨¤ëÌë¡×À¤³¦¤«¤é¸«¤¿ÆüËÜ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê¹ñ¡©SP¡Ê¸å9¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£Àµ·î¤Ë¸Î¶¿¡¦¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ë¡ÖÆóÅÙ¤Èµ¢¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤Ã¤¿ÍýÍ³¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï25¥«¹ñ½Ð¿È¤Î½÷À¤¬¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë½¸¹ç¡£LiLiCo¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤ÏÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÎµÙ¤ß¤Ï1Æü¤À¤±¤È¤¤¤¦ÏÃ¤«¤é¡¢Æ±¤¸¤È¼ê¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡MC¤Î¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¯¤ê¤£¤à¤·¤Á¤å¡¼¡×¤Î¾åÅÄ¿¸Ìé¤«¤é¡Ö¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ï1·î2Æü¤Ï»Å»ö¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿LiLiCo¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¿ôÇ¯Á°¤Ë¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥óµ¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êÀµ·î¤¤¤¤¤è¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¡ÈÌÀÆü¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤·¤è¤¦¤Í¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤¿¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê2Æü¤«¤é»Å»ö¤Ç¡¢ÆóÅÙ¤Èµ¢¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£Àµ·î¡¢Á´Á³³Ú¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢Ã¯¤â°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¯¤Æ¡Ä¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¾åÅÄ¤«¤é¡Ö¤½¤ì¤Ï»Å»ö¤À¤«¤é¤Ê¤Î¤«¡¢LiLiCo¤µ¤ó¤È²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤È¸À¤ï¤ì¤¿LiLiCo¤Ï¡Ö¥¹¥¦¥§¡¼¥Ç¥ó¤Ç¤ÏÀÅ¤«¤Ê¿Í¤ÇÄÌ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£