帰省時の手土産にしたい「岐阜県のお土産」ランキング！ 2位「飛騨牛のしぐれ煮」を抑えた1位は？【2025年調査】
岐阜県のお土産は、素材や製法に誠実に向き合ってつくられたものが多いのが特徴。和の趣を大切にした手土産は、帰省先でのほっとするひとときを演出してくれます。
All About ニュース編集部は12月10日、全国10〜70代の男女250人を対象に「帰省時の手土産」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「帰省時の手土産にしたい岐阜県のお土産」ランキングを紹介します！
「鵜舞屋」のしぐれ煮は、そんな飛騨牛の赤身と国産しめじを秘伝のタレで炊き上げています。唐辛子のピリ辛がアクセントとなり、ごはんやお酒のお供として人気です。
回答者からは「自分も食べたいから」（20代女性／福岡県）、「岐阜らしいお土産で喜ばれそうだから」（30代女性／新潟県）、「飛騨牛をつかった料理はどれもおいしいし、おかずやつまみになってくれそうだから」（20代男性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
店舗を構える中津川は栗の産地として有名。創業から70年以上変わらない伝統の栗菓子として親しまれています。
回答コメントでは「素材の栗本来の甘みがしっかり感じられる上質なお菓子だから」（30代男性／北海道）、「おいしいと聞いたことがあり興味がある」（20代女性／大阪府）、「岐阜の伝統菓子で季節感があり、贈ると特別感を感じてもらえる」（30代女性／秋田県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
1位：栗きんとん（新杵堂）／58票1位にランクインしたのは、新杵堂の「栗きんとん」です。厳選された栗と少量の砂糖だけで作られた、濃厚な栗の風味と上品な甘さが特徴。丁寧に炊き上げ、職人が1つずつ丹精込めて茶巾絞りの栗の形にしています。
