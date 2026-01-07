横浜18区で「名前がかっこいいと思う区」ランキング！ 2位「港南区」、1位は？【専門家の解説も】
All About編集部は2025年11月19日、全国の10〜60代の男女250人を対象に「横浜18区」についてのアンケートを実施。「名前がかっこいいと思う区」ランキングで選ばれた区を、横浜ガイドが紹介します。
港南区は、1969年に南区の一部を分割して誕生しました。区内には京急本線 上大岡駅やJR港南台駅があります。
区名は一般からの公募で決定されました。応募数も圧倒的に多く、行政機関や民間会社などの出張所や支社にも“港南”という名称を使用しているところが多くあり、市民に親しまれるとの理由で「港南区」が選ばれました。
区名に入っている“港”という文字が“港町・横浜”や“海”を連想させ、かっこいいイメージを与えているようです。しかし、同区は海に面しておらず、港もありません。
回答者からは、「港という漢字が入っているので、海を連想するのでとてもかっこいいと思いました」（30代女性／愛知県）、「都会的な感じがするから」（50代男性／徳島県）、「横浜っぽくて洗練されている」（40代女性／福島県）という声が上がっています。
区名は一般から募集し、応募数上位の「青葉区」「田園区」「北区」が最終候補となりました。この中から、区名選定委員会（元行政区再編成審議会委員、市内在住文化人、市会議員、地元住民等で構成）の投票で「青葉区」に決まりました。
自然や緑が豊かな街を連想させる「青葉」という言葉と、高級住宅街のイメージが、かっこいいという印象につながっていると思われます。
回答者からは、「実際に緑豊かで落ち着いた街並みが広がっており、名前のイメージと一致している点もかっこよさを感じさせます」（50代男性／東京都）、「自然が豊かそうに感じる名前」（20代女性／埼玉県）、「おしゃれなイメージがあるから」（30代男性／群馬県）という声が上がっています。
※回答者からのコメントは原文ママです
調査方法：インターネット調査
回答者属性：全国10〜60代の250人（10代：2人、20代：72人、30代：85人、40代：55人、50代：31人、60代：4人、不明：1人）
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
(文:田辺 紫（横浜ガイド）)
※回答者からのコメントは原文ママです
