「もうパパのお顔」やついいちろうの美人妻、第1子の初ミルクショットを公開！ 「なんか涙出る…」
お笑いコンビ・エレキコミックのやついいちろうさんの妻でタレントの松嶋初音さんは1月7日、自身のX（旧Twitter）を更新。やついさんが第1子にミルクを飲ませる姿を公開し、反響を呼んでいます。
ファンからは「かわちいすぎるねぇ」「こんなにも嬉しい事はあるだろうか」「なんか涙出る…」「幸せいっぱい」「もうパパのお顔ですなぁ」「絶対良いパパになるよね」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「絶対良いパパになるよね」松嶋さんは「初ミルクのやついダディ」とつづり、1枚の写真を投稿。やついさんが第1子にミルクを飲ませている姿を載せています。わが子に優しいまなざしを向けているのが、とてもほほ笑ましいです。
6日に出産を報告6日に第1子の出産を報告した松嶋さんとやついさん。5日に出産したことや「お腹にいる時から産まれる時までずっと親孝行な子だったので、産まれてからはたくさんのわがままを聞いてあげようと思います」といったコメントをつづっています。気になった人は、全文をチェックしてみてくださいね。
