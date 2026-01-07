Myukが、「雪唄 - yukiuta (Remix)」を1月14日に配信リリースする。

（関連：【画像】Myuk、「雪唄 - yukiuta (Remix)」ジャケット＆『Myuk Anniversary Concert Tour 2026』イラストキービジュアル）

本作は、楽曲「グライド」を制作したプロデューサー knoakによるリミックスアレンジ。本日から配信予約（Pre-Add／Pre-Save）が開始されており、SNSでは本作が一足先に一部視聴できる。

あわせて、3月に開催予定のキャリア最大規模となるライブツアー『Myuk Anniversary Concert Tour 2026』のイラストキービジュアルも公開された。3月21日の名古屋 ダイヤモンドホール公演を皮切りに、3月22日の大阪 なんばHatch公演、3月29日のZepp DiverCity(TOKYO)公演と3公演を行う。現在チケット販売受付中だ。

なおMyukは、メジャーデビュー5周年記念日の2月4日に2ndアルバム『Celeste』をリリース。“青空／空っぽ”の意味を持つラテン語をタイトルに、5年間の集大成をまとめた本作は、今後特設サイトなどで収録曲などが発表される。

（文＝リアルサウンド編集部）