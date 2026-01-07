木村拓哉さん（53）が出演する総合転職情報サイトの新CMが公開され、働く人たちへ向けて木村さんがモチベーションの上げ方を明かしました。

木村さんが出演する新CMのテーマが“新しい自分”ということで、“新しいキャラクターや新しい挑戦は好きか”と聞かれると、「好きなんですけど、キツいものはキツいので。まあ、キツいのも中身次第では刺激を受けてしまうかもしれませんけど」と語り、そんな新しい挑戦で感じるキツさの乗り越え方について木村さんは、「“やるからには”という。その後のワードはなにが当てはまるのかは毎回違うと思うんですけど。“やるんだったら”、“やるからには”というのが、自分の中、もしくは現場で身につけることができる場合は、いきやすいのかもしれないですね」と、明かしました。

■木村「“せっかくこれを共にするなら”というモチベーションで」

また、“働く人やこれから転職する人へのメッセージ”を求められると、「みなさんにもオススメさせていただけるのであれば、“やるからには”という。みなさんのたった一回の人生だし、“やるからには”っていう自分の中の温度の上げ方をしていただいて、それで取り組むこと、向き合うことに向き合っていただければ」と、木村さん流の取り組み方を伝えました。

続けて、「パソコン画面に向き合って仕事が終わるっていうものは、実務上はあるかもしれないけど、それのアタマとケツの部分にはきっと、一緒にそのお仕事を担ってくださっている人がいらっしゃると思うので、その方たちとの、“せっかくこれを共にするなら”というモチベーションで」と、エールを送りました。

木村さんが出演するのは、総合転職情報サイト『マイナビ転職』、転職支援サービス『マイナビ転職AGENT』の新TVCM『2つの窓』篇、『窓の向こう』篇、『向き合うエージェント』篇です。