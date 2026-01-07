本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
本日のＮＹオプション期限・主要行使価格と規模
1/7
EUR/USD
1.1620（5.28億ユーロ）
1.1625（6.50億ユーロ）
1.1725（12.0億ユーロ）
1.1775（15.0億ユーロ）
USD/JPY
154.25（11.0億ドル）
156.00（6.12億ドル）
157.00（7.13億ドル）
158.50（11.0億ドル）
GBP/USD
1.2750（5.97億ドル）
ユーロドルは1.1775と1.1725に大規模設定、ドル円は156.00と157.00の設定に挟まれる、ポンドドルは近い水準の設定なし
