離婚をしてから、自分の落ち度に気づいても時すでに遅し。結婚しているときは自分でいい父親だと思っていた人でも、それはただの勘違いだったと自覚するようで……？

今回は、無神経な性格のせいで家族を失った話をご紹介いたします。

無神経な発言のせいで家族に捨てられた

｢妻と娘に家を出て行かれて早2年。今になってようやく、自分がいかに無神経な父親だったかがよくわかります。娘は中学になって思春期に入ったこともあり、あまり口を聞いてくれなくなったんです。でも俺は積極的に声をかけてコミュニケーションをとっていたつもりでいたのですが、それが逆効果だったみたいで。娘の成績を見て『パパは昔賢かったから教えてやるよ！』と言ったり、不機嫌な娘に対して『思春期か？ 生理か？』と言ったりと、今思うと最低ですよね……。

娘に嫌がられていることにも気づかず、『俺みたいな父親がいて幸せ者だな』とか自惚れていたし。そんな俺に娘が懐くはずもなく、また妻からは『最低な父親ね』と軽蔑され、離婚を告げられました。常に自分が正しいと思い込んでいたから、こんな無神経なことを平気で言えたのでしょうね」（体験者：40代 男性・学生／回答時期：2025年10月）

▽ 親子のコミュニケーションの取り方は難しいですが、これはどう考えてもアウトですね。奥さんも娘さんも耐えられなかったのでしょう。

