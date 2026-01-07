町田新規加入は高卒の徳村のみ…原靖FD「常勝チームのフェーズ」“S級選手”獲得は「チャレンジしたい」
FC町田ゼルビアのキックオフミーティングが7日に行われた。唯一の新加入選手となる神村学園高から加入するFW徳村楓大は、現在開催中の高校サッカー選手権の準決勝に勝ち上がっているために欠席となった。
トークセッションで原靖フットボールダイレクターは「常勝チームに入っていくフェーズに入っている」と強調。「心配されている方が多いと思うけど、今いるメンバーでどれだけチーム力をアップできるかにチャレンジしたい」と意気込みを語った。
また同FDによる取材対応も行われ、新加入選手が徳村のみ、レンタルバックを含めてもFWエリキ(←神戸)とMFバスケス・バイロン(←栃木C)のみとなっていることに触れ、「過去3年はいい選手を全部獲ろうといったけど、今は選手が揃ってきた」と既存戦力の充実を挙げた。
シーズン移行が行われる特異シーズンで、追加登録期限(ウインドー)も5月1日まで開いている。ワールドカップもある中で、FW相馬勇紀ら日本代表レベルの「S級の選手」が市場に出ていないことも影響として挙げると、「W杯があるとそこまで帰ってくる選手はいないのかなと思うけど、どうしても足りないピースはチャレンジしたい」と意欲的に話した。
そして市場の動向はこれからも注視していきたいと強調。中でも「(藤尾)翔太くんと(桑山)侃士くんは伸び盛りの選手ですが、どっちかが怪我した時は足りないのかなと思う」として前線のポジションの選手を特に補強ポイントとして挙げていた。
(取材・文 児玉幸洋)
