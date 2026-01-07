「ヒーローものみたい」「ドラクエ感」「かっこよすぎ」東京Vが大胆デザインの新ユニフォームを披露
東京ヴェルディは6日、2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」のユニフォームデザインを発表した。
フィールドプレーヤー1stはヴェルディグリーンをベースに、始祖鳥が大きく描かれたデザイン。クラブはコンセプトについて公式サイトで「始祖鳥をモチーフに、新たな進化と飛躍への意志を表現した明治安田J1百年構想リーグ限定デザイン」と紹介している。
デザインを公開したクラブ公式X(@TokyoVerdySTAFF)に対し、「かっこよすぎる」「胸部の始祖鳥が、ヒーローものみたいなカッコいいデザインになってる!」「大きくドンとあるデザインはドストライクですわ」「始祖鳥が大胆に入ったね」「ドラクエ感」「相変わらずヴェルディさんのユニはセンス抜群」「羨ましい」「今までより攻めたデザインで面白い」「やはりATHLETAは最高」といった反応が寄せられた。
フィールドプレーヤー1stはヴェルディグリーンをベースに、始祖鳥が大きく描かれたデザイン。クラブはコンセプトについて公式サイトで「始祖鳥をモチーフに、新たな進化と飛躍への意志を表現した明治安田J1百年構想リーグ限定デザイン」と紹介している。
デザインを公開したクラブ公式X(@TokyoVerdySTAFF)に対し、「かっこよすぎる」「胸部の始祖鳥が、ヒーローものみたいなカッコいいデザインになってる!」「大きくドンとあるデザインはドストライクですわ」「始祖鳥が大胆に入ったね」「ドラクエ感」「相変わらずヴェルディさんのユニはセンス抜群」「羨ましい」「今までより攻めたデザインで面白い」「やはりATHLETAは最高」といった反応が寄せられた。
/⋰— 東京ヴェルディ(TOKYO VERDY)公式⚽ (@TokyoVerdySTAFF) January 6, 2026
明治安田J1百年構想リーグ#東京ヴェルディ ユニフォームデザイン発表!
\⋱
デザインコンセプトなど詳細はこちら!
▶️https://t.co/LmOzD6vfmM#verdy #東京ヴェルディ