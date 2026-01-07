【暴風雪警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表 7日21:29時点
気象台は、午後9時29分に、暴風雪警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。また波浪警報を稚内市、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。
宗谷地方では、8日明け方から8日昼前まで暴風雪や高波に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風雪警報【発表】
8日明け方から8日昼前にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・宗谷海峡
最大風速 25m/s
8日明け方から8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■猿払村
□暴風雪警報【発表】
8日明け方から8日昼前にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
■豊富町
□暴風雪警報【発表】
8日明け方から8日昼前にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・日本海
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
8日明け方から8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■礼文町
□暴風雪警報【発表】
8日明け方から8日昼前にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
8日明け方から8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■利尻町
□暴風雪警報【発表】
8日明け方から8日昼前にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
8日明け方から8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■利尻富士町
□暴風雪警報【発表】
8日明け方から8日昼前にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・海上
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
8日明け方から8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m
■幌延町
□暴風雪警報【発表】
8日明け方から8日昼前にかけて警戒
風向 南西
・陸上
最大風速 20m/s
・日本海
最大風速 25m/s
□波浪警報【発表】
8日明け方から8日昼前にかけて警戒
予想最大波高 6m