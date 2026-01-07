TBS NEWS DIG Powered by JNN

写真拡大

気象台は、午後9時29分に、暴風雪警報を稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。また波浪警報を稚内市、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。

【警報エリアを確認】【暴風雪警報】北海道・稚内市、猿払村、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町などに発表 7日21:29時点

宗谷地方では、8日明け方から8日昼前まで暴風雪や高波に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■稚内市
□暴風雪警報【発表】
　8日明け方から8日昼前にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・宗谷海峡
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　8日明け方から8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■猿払村
□暴風雪警報【発表】
　8日明け方から8日昼前にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s

■豊富町
□暴風雪警報【発表】
　8日明け方から8日昼前にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・日本海
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　8日明け方から8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■礼文町
□暴風雪警報【発表】
　8日明け方から8日昼前にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　8日明け方から8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■利尻町
□暴風雪警報【発表】
　8日明け方から8日昼前にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　8日明け方から8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■利尻富士町
□暴風雪警報【発表】
　8日明け方から8日昼前にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・海上
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　8日明け方から8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m

■幌延町
□暴風雪警報【発表】
　8日明け方から8日昼前にかけて警戒
　風向　南西
・陸上
　最大風速　20m/s
・日本海
　最大風速　25m/s

□波浪警報【発表】
　8日明け方から8日昼前にかけて警戒
　予想最大波高　6m