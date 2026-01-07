兵庫県の内部告発問題を巡り、デマを流され名誉を傷つけられたとして、奥谷謙一県議（４０）は７日、政治団体「ＮＨＫから国民を守る党」党首の立花孝志被告（５８）（別の前県議への名誉毀損（きそん）罪で起訴）と同団体に、１１００万円の損害賠償を求め、神戸地裁に提訴した。

奥谷氏は、問題を調べた県議会百条委員会の委員長を務めた。

訴状では、県知事選に立候補していた立花被告は選挙期間中の２０２４年１１月３日、奥谷氏の事務所兼自宅前で行った街頭演説で、告発者が犯罪行為をしていたとのデマを述べた上で、奥谷氏がその行為を隠蔽（いんぺい）したなどとする虚偽の情報を語ったと主張している。同団体はユーチューブなどで演説動画を公開した。

奥谷氏は立花被告の発言について「県議としての社会的評価を大きく低下させる」と訴えている。

奥谷氏は立花被告を名誉毀損容疑で刑事告訴するなどし、神戸地検が昨年１２月に嫌疑不十分で不起訴としていた。奥谷氏は７日、不起訴を不服として、神戸第１検察審査会に審査を申し立てた。

奥谷氏は神戸市内で記者会見し、「民主主義の根幹である選挙がデマと誹謗（ひぼう）中傷で二度とゆがめられないようにするためにも、訴訟を通じて真相を究明したい」と語った。