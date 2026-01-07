お正月明けは、スーパーなどでカレーの売り上げが伸びるそうです。ただ、タマネギなど食材の高騰が続いています。手軽な食材について、取材しました。

■専門店、材料費の高騰でやむなく値上げ

ホロホロになるまで煮込まれた牛肉が主役のビーフカレー。お昼時、都内のカレー専門店ではちょっとぜいたくなランチを食べる人の姿が…。

お客さん

「お肉めっちゃやわらかくて、甘くて量もちょうどよくて。（今年）初カレーです。カレーはじめです」

年が明け、7日で1週間。今年初めて食べる人もいれば…。

お客さん

「年明けはもう3発目ぐらいですね。家族でカレーを食べて、きのうもカレーを食べて、きょうもカレーを食べて」

午後からの活力を与えてくれるカレーですが、こちらの店舗では、材料費の高騰などで、やむを得なく値上げに踏み切りました。

欧風カレー ソレイユ オーナーシェフ 松山智広さん

「円安の影響もあるし、本当にやっていけないなっていう厳しい状況で」

今月19日から、10〜20％値上げに。

代わりに、お客さんの満足感を狙い、輸入の牛肉から和牛に代えるといいます。

外食だけでなく、家で作る“おうちカレー”も高騰していて、自宅で作るカレーの費用を算出し食卓に与える物価の影響を示した「カレーライス物価指数」は過去10年で最高値を更新。

去年の同じ時期と比べ80円値上がりしていて、今後も最高値を更新し続ける予想が出ているのです。

■チキンカレー、ワンコインのワケは…

外食もおうちカレーも値上げが止まらない中、逆風をものともせず、お手頃価格で提供する店があります。

タマネギや鶏肉など具材たっぷりのチキンカレー。お値段は、なんと税込み500円。ランチ時には…。

記者

「開店したばかりだけど、もうチキンカレーが注文されました」

お客さん

「おいしいです。コクがあって家では作れない本格的な味」

物価高の今、ワンコインで提供できるワケは…。

ひなたぼっこ 日野原克己店長

「（自社で）給食を主にやっている。その給食のノウハウを生かして500円で提供している。利益はないですけど赤字まではいってない」

給食産業で培った、安くて大量に製造する作り方でコストを削減。利益は他のメニューで出しているといいます。

■“正月明けカレー”検索が増加

物価高でも生き残るワンコインカレー。

お客さんからは、昼ご飯をカレーにした“意外な理由”も聞かれました。

お客さん

「おせちばかり食べていたので久しぶりにカレーが食べたいと思って。お正月料理に飽きてしまったので」

“正月メシ”ばかりで、カレーが食べたくなったという声が。

男女約100人（TRiP EDiTOR読者）に「おせちに飽きたら食べたいもの」を調査したアンケートでは、4割ほどの人が「カレー」と答え、1位に。

アンケートに答えた女性（35）

「おせちが続くと、カレーなどガツンとした味のものが食べたくなる」

アンケートに答えた女性（49）

「和食から離れたい気持ちになるので、カレーライスがいい」

レシピ動画サイトでは今年“正月明けカレー”に関する検索が増加。

おせちの残り物を使った「黒豆キーマカレー」や「筑前煮カレー」の検索数は、去年の同じ時期と比べ増えているのです。

■スーパーで聞いたお客さんのカレーレシピ

都内のスーパーでも、正月明けの需要を見込んでセールを実施。

コモディイイダ SV統括部長 大塩隆一さん

「特売のカレーですね。こちらがレトルトカレー」

お値段、なんと1食100円以下。

コモディイイダ SV統括部長 大塩隆一さん

「1月が非常にカレーにするお客様が多いので、それに合わせてカレーのルー、レトルトカレーのコーナーを作って展開。一番売れる時期、目立って動く時期が1月」

去年の同じ時期（1/1〜1/5）と比べてレトルトカレーは約5割、カレーのルーは2割ほど、売り上げが伸びているといいます。

お客さんにカレーのレシピを聞いてみました。

お客さん（40代）

「手羽元を入れることがある。ホロホロになっておいしいです」

お客さん（30代）

「たまに蜂蜜入れたりします。辛いものが得意ではないので中辛の場合は入れる」

物価高を乗り切る節約レシピも。

お客さん（80代）

「ジャガイモをすりおろして入れると、とろっとして増えます。かさましで1人分増やすにはジャガイモ1個ぐらいで。全体によく混ぜ合わせて入れればすぐ増える」

物価高の中、カレーは今年もわたしたちを笑顔にしてくれそうです。