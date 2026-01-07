『KAWAII LAB. BEST ALBUM』 ジャケット＆ファン投票で決定した収録曲解禁
FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETらが所属するアイドルプロジェクトKAWAII LAB.が、2月11日（水・祝）に発売する『KAWAII LAB. BEST ALBUM』より、全6形態のジャケット写真と収録曲を公開した。
今作はKAWAII LAB.発足4周年を記念して発売されるプロジェクト初のベストアルバム。初回盤・カワラボ盤は、甘くてかわいい“KAWAII LAB. CAKE TOWER”に乗った総勢29名のメンバーが、プロジェクトの4周年をお祝いするような多幸感溢れるアートワークとなった。各グループ盤では、それぞれのグループをイメージしたケーキを、カラフルな衣装を纏ったメンバーが彩る。
収録曲は、これまで各グループの代表曲2曲が発表されていたが、ファン投票で選ばれた残る1曲が解禁となった。
FRUITS ZIPPERはデビュー当時から根強い人気を誇る「完璧主義で⭐︎」、CANDY TUNEはグループの“かわいい”をぎゅっと詰め込んだ「必殺あざとポーズ」、SWEET STEADYはきらめくサウンドが印象的な王道ラブソング「ダイヤモンドデイズ」、CUTIE STREETは仲間との絆やミライを描いた楽曲「ハロハロミライ」が選ばれた。
その他、昨年12月にデビューした新グループMORE STARのデビュー曲「もっと、キラッと」、KAWAII LAB. MATES「わたしの進路が決まったら2026」、4グループで結成したスペシャルユニットTEAM KAWAII LAB.による新曲「カワラボとばびゅーん！」など全16曲が収録される。
また、KAWAII LAB. 4周年を記念し、2月5日（木）から3月8日（日）にかけて、全国のTOWER RECORDS CAFE 4店舗にてコラボカフェ「KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE」を開催。グループをイメージしたフードやドリンクを楽しむことができる。
さらに、4周年記念イベント＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE＞が2月11日（水・祝）よりKアリーナ横浜にて5日間、3月7日（土）より神戸ワールド記念ホールにて2日間開催。本イベントのチケットは先行受付中だ。
『KAWAII LAB. BEST ALBUM』
発売日：2026年2月11日（水・祝）
CD予約URL：https://lnk.to/KWL_BEST-ALBUM
配信URL（preadd/presave）：https://kawaii-lab.lnk.to/KAWAII_LAB.BEST_ALBUM
■初回限定盤 KWL_10001〜10002
CD＋Blu-ray＋トレカ 8,800円（税込）
トレカ 初回ver. 全33種（各グループ集合1種、各メンバー1種）より2枚封入
■FRUITS ZIPPER盤 / CANDY TUNE盤 / SWEET STEADY盤 / CUTIE STREET盤 KWL_10003〜10006
CD＋トレカ 3,500円（税込）
トレカ FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY ver. 全8種（集合1種、各メンバー1種）より1枚封入
トレカ CUTIE STREET ver. 全9種（集合1種、各メンバー1種）より1枚封入
■カワラボ盤 KWL_10007
CD＋トレカ 3,300円（税込）
トレカ カワラボver. 全33種（各グループ集合1種、各メンバー1種）より1枚封入
収録曲：
01 CHU CHU CHU研究中！ / TEAM KAWAII LAB.
02 かわいいだけじゃだめですか？ / CUTIE STREET
03 ぱじゃまぱーてぃー！ / SWEET STEADY
04 倍倍FIGHT! / CANDY TUNE
05 わたしの一番かわいいところ / FRTUIS ZIPPER
06 もっと、キラッと / MORE STAR
07 ひたむきシンデレラ！ / CUTIE STREET
08 Call me,Tell me / SWEET STEADY
09 キス・ミー・パティシエ / CANDY TUNE
10 NEW KAWAII / FRUITS ZIPPER
11 わたしの進路が決まったら 2026 / KAWAII LAB. MATES
12 ハロハロミライ / CUTIE STREET
13 ダイヤモンドデイズ / SWEET STEADY
14 必殺あざとポーズ / CANDY TUNE
15 完璧主義で⭐︎ / FRUITS ZIPPER
16 カワラボとばびゅーん！ / TEAM KAWAII LAB.
コラボカフェ情報
KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE
開催期間：
渋谷店 2026年2月5日（木）〜3月8日（日）
名古屋栄スカイル店 2026年2月5日（木）〜3月8日（日）
大阪ステーションシティ店 2026年2月5日（木）〜3月8日（日）
福岡店 2026年2月5日（木）〜3月8日（日）
詳細：https://tower.jp/article/news/2025/12/10/c101?srsltid=AfmBOorOZQ7hOoUCJNG7rL0BSN0jk8YvP32q3ELLR-NbO3RHvdiXeiDn
イベント情報
＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION vol.19〜＞
日時：2026年2月11日（水・祝）開場 15:00 / 開演 17:00
会場：Kアリーナ横浜
出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH
＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜FRUITS ZIPPER〜＞
日時：2026年2月12日（木）開場 16:00 / 開演 18:00
会場：Kアリーナ横浜
出演：FRUITS ZIPPER
＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜CANDY TUNE〜＞
日時：2026年2月13日（金）開場 16:00 / 開演 18:00
会場：Kアリーナ横浜
出演：CANDY TUNE
＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜KAWAII LAB. SESSION vol.20〜＞
日時：2026年2月14日（土）開場 14:00 / 開演 16:00
会場：Kアリーナ横浜
出演：FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY / CUTIE STREET / KAWAII LAB. MATES / KAWAII LAB. SOUTH
＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE 〜CUTIE STREET〜＞
日時：2026年2月15日（日）開場 14:00 / 開演 16:00
会場：Kアリーナ横浜
出演：CUTIE STREET
＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE KAWAII LAB. SESSION in 神戸 Day1＞
日時：2026年3月7日（土）開場 15:30 / 開演 17:00
会場：神戸ワールド記念ホール
出演：CANDY TUNE / SWEET STEADY
＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE KAWAII LAB. SESSION in 神戸 Day2＞
日時：2026年3月8日（日）開場 13:30 / 開演 15:00
会場：神戸ワールド記念ホール
出演：FRUITS ZIPPER / CUTIE STREET
チケット：https://w.pia.jp/t/kawaiilab-4th-speciallive/
詳細：https://kawaiilab.asobisystem.com/