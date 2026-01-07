FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY、CUTIE STREETらが所属するアイドルプロジェクトKAWAII LAB.が、2月11日（水・祝）に発売する『KAWAII LAB. BEST ALBUM』より、全6形態のジャケット写真と収録曲を公開した。

今作はKAWAII LAB.発足4周年を記念して発売されるプロジェクト初のベストアルバム。初回盤・カワラボ盤は、甘くてかわいい“KAWAII LAB. CAKE TOWER”に乗った総勢29名のメンバーが、プロジェクトの4周年をお祝いするような多幸感溢れるアートワークとなった。各グループ盤では、それぞれのグループをイメージしたケーキを、カラフルな衣装を纏ったメンバーが彩る。

収録曲は、これまで各グループの代表曲2曲が発表されていたが、ファン投票で選ばれた残る1曲が解禁となった。

FRUITS ZIPPERはデビュー当時から根強い人気を誇る「完璧主義で⭐︎」、CANDY TUNEはグループの“かわいい”をぎゅっと詰め込んだ「必殺あざとポーズ」、SWEET STEADYはきらめくサウンドが印象的な王道ラブソング「ダイヤモンドデイズ」、CUTIE STREETは仲間との絆やミライを描いた楽曲「ハロハロミライ」が選ばれた。

その他、昨年12月にデビューした新グループMORE STARのデビュー曲「もっと、キラッと」、KAWAII LAB. MATES「わたしの進路が決まったら2026」、4グループで結成したスペシャルユニットTEAM KAWAII LAB.による新曲「カワラボとばびゅーん！」など全16曲が収録される。

また、KAWAII LAB. 4周年を記念し、2月5日（木）から3月8日（日）にかけて、全国のTOWER RECORDS CAFE 4店舗にてコラボカフェ「KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE」を開催。グループをイメージしたフードやドリンクを楽しむことができる。

さらに、4周年記念イベント＜KAWAII LAB. 4th Anniversary Special LIVE＞が2月11日（水・祝）よりKアリーナ横浜にて5日間、3月7日（土）より神戸ワールド記念ホールにて2日間開催。本イベントのチケットは先行受付中だ。

『KAWAII LAB. BEST ALBUM』

発売日：2026年2月11日（水・祝）

CD予約URL：https://lnk.to/KWL_BEST-ALBUM

配信URL（preadd/presave）：https://kawaii-lab.lnk.to/KAWAII_LAB.BEST_ALBUM ■初回限定盤 KWL_10001〜10002 CD＋Blu-ray＋トレカ 8,800円（税込）

トレカ 初回ver. 全33種（各グループ集合1種、各メンバー1種）より2枚封入 ■FRUITS ZIPPER盤 / CANDY TUNE盤 / SWEET STEADY盤 / CUTIE STREET盤 KWL_10003〜10006

CD＋トレカ 3,500円（税込）

トレカ FRUITS ZIPPER / CANDY TUNE / SWEET STEADY ver. 全8種（集合1種、各メンバー1種）より1枚封入

トレカ CUTIE STREET ver. 全9種（集合1種、各メンバー1種）より1枚封入 ■カワラボ盤 KWL_10007

CD＋トレカ 3,300円（税込）

トレカ カワラボver. 全33種（各グループ集合1種、各メンバー1種）より1枚封入 収録曲：

01 CHU CHU CHU研究中！ / TEAM KAWAII LAB.

02 かわいいだけじゃだめですか？ / CUTIE STREET

03 ぱじゃまぱーてぃー！ / SWEET STEADY

04 倍倍FIGHT! / CANDY TUNE

05 わたしの一番かわいいところ / FRTUIS ZIPPER

06 もっと、キラッと / MORE STAR

07 ひたむきシンデレラ！ / CUTIE STREET

08 Call me,Tell me / SWEET STEADY

09 キス・ミー・パティシエ / CANDY TUNE

10 NEW KAWAII / FRUITS ZIPPER

11 わたしの進路が決まったら 2026 / KAWAII LAB. MATES

12 ハロハロミライ / CUTIE STREET

13 ダイヤモンドデイズ / SWEET STEADY

14 必殺あざとポーズ / CANDY TUNE

15 完璧主義で⭐︎ / FRUITS ZIPPER

16 カワラボとばびゅーん！ / TEAM KAWAII LAB.

コラボカフェ情報

KAWAII LAB. × TOWER RECORDS CAFE 開催期間：

渋谷店 2026年2月5日（木）〜3月8日（日）

名古屋栄スカイル店 2026年2月5日（木）〜3月8日（日）

大阪ステーションシティ店 2026年2月5日（木）〜3月8日（日）

福岡店 2026年2月5日（木）〜3月8日（日） 詳細：https://tower.jp/article/news/2025/12/10/c101?srsltid=AfmBOorOZQ7hOoUCJNG7rL0BSN0jk8YvP32q3ELLR-NbO3RHvdiXeiDn