フラワーカンパニーズが、1月30日にライブ映像作品『フラカンの日本武道館 Part2 〜超・今が旬〜』をリリースすることを発表した。

本作は、2025年9月20日に開催された日本武道館公演＜フラカンの日本武道館 Part2 〜超・今が旬〜＞の模様を収録した作品。映像監督・番場秀一氏が当日の模様と前後に行ったインタビューを交え、今のフラカンをリアルに映し出した148分の映像、またライブ音源としても楽しめるのに加え、新保勇樹、CHIYORI、2人の気鋭カメラマンが当日あらゆる角度から切り取った写真を贅沢にまとめた72ページのフォトブックも同梱したスペシャルパッケージ仕様で販売する。

フラカンのウェブショップ「ニワトリ堂」、そして1月31日の北海道・札幌公演よりフラカンのライブ会場にて販売がスタートする。なお、完全生産限定盤のため、売り切れ次第販売終了となる。

◾️LIVE Blu-ray+CD『フラカンの日本武道館 Part2 〜超・今が旬〜』 Screenshot 2026年1月30日（水）発売

「ニワトリ堂」：https://flowercompanyzinc.stores.jp/

フラワーカンパニーズ ライブ会場でも販売予定

※完全生産限定盤のため、生産分完売次第販売終了 ▼内容

Blu-ray+2CD+LIVE PHOTO BOOK(72p）

※三方背BOX仕様

価格：\11,000（税込）

◾️＜フラワーカンパニーズ ワンマンツアー「フラカンのチョイナチョイナ’25/’26」＞ 2026年 ※終了公演は省略

1月17日（土）長野CLUB JUNK BOX 16:30/17:00

1月18日（日）千葉LOOK 15:30/16:00

1月24日（土）高知X-pt. 16:30/17:00

1月25日（日）広島SECOND CRUTCH 15:30/16:00

1月27日（火）四日市CLUB CHAOS 18:30/19:00

1月31日（土）札幌近松 16:30/17:00

2月4日（水）下北沢シェルター 18:30/19:00

2月14日（土）大阪バナナホール 16:30/17:00

2月15日（日）岡山ペパーランド 15:30/16:00

2月21日（土）別府Copper Ravens 16:30/17:00

2月22日（日）福岡CB 15:30/16:00

2月24日（火）豊橋Club KNOT 18:30/19:00

2月28日（土）新潟GOLDEN PIGGS BLACK 16:30/17:00

3月1日（日）金沢AZ 15:30/16:00

3月7日（土）HEAVEN’S ROCKさいたま新都心 16:30/17:00

3月14日（土）仙台darwin 16:30/17:00 チケット料金：\5,200（税込 / 整理番号付 / ドリンク代別途要）

※全公演、高校生以下は当日\2,000 キャッシュバック（当日年齢を証明できるもの（学生証、保険証など）のご提示が必要となります）

一般チケット発売日：

10/25〜12/22公演＞8月30日（土）

1/17〜3/14公演＞10月18日（土）

◾️＜フラワーカンパニーズ presents 「シリーズ・人間の爆発 〜友部さんと鹿児島ー熊本のハイエース旅（仮）〜」＞ 日時：2026年4月5日（日）開場14:30 開演15:00

会場：熊本Django

出演：フラワーカンパニーズ、友部正人

チケット料金：5200円（税込／ドリンク代別／整理番号付）

一般チケット発売日：2026年2月7日（土）

問い合わせ：熊本Django

※タイトルが変更になる可能性があります

◾️＜フラカンと行くザ50回転ズの故郷巡りツアー！＞ 日時：2026年4月9日（木）18:30 OPEN / 19:00 START

会場：大阪・堺ファンダンゴ

出演：フラワーカンパニーズ、ザ50回転ズ

チケット料金：前売り 5,000円（ドリンク代別途）

※整理番号あり

※小学生以上有料、未就学児童入場不可

チケット発売：2026年1月31日（土）午前10時〜 日時：2026年4月11日（土）16:30 OPEN / 17:00 START

会場：島根・出雲アポロ

出演：フラワーカンパニーズ、ザ50回転ズ

チケット料金：前売り 5,000円（ドリンク代別途）

※整理番号あり

※小学生以上有料、未就学児童入場不可

チケット発売：2026年1月31日（土）午前10時〜 日時：2026年4月12日（日）15:30 OPEN / 16:00 START

会場：徳島GRINDHOUSE

出演：フラワーカンパニーズ、ザ50回転ズ

チケット料金：前売り 5,000円（ドリンク代別途）

※整理番号あり

※小学生以上有料、未就学児童入場不可

チケット発売：2026年1月31日（土）午前10時〜

◾️＜フラワーカンパニーズpresents『シリーズ・人間の爆発』＞ 日時：2026年5月30日（土）開場 16:30 / 開演 17:00

会場：奈良NEVER LAND

出演：フラワーカンパニーズ/SCOOBIE DO

チケット料金：前売り\5.200（税込／D別／整理番号付）

一般チケット発売日：2026年3月8日（日）

問い合わせ：奈良NEVER LAND http://nara-neverland.com/pc/info.html 日時：5月31日（日）開場 15:30 / 開演 16:00

会場：岐阜柳ヶ瀬ANTS

出演フラワーカンパニーズ/SCOOBIE DO

チケット料金：前売り\5.200（税込／D別／整理番号付）

一般チケット発売日：2026年3月8日（日）

問い合わせ：柳ヶ瀬アンツ http://www.ants69.com/information.html

◾️＜フラワーカンパニーズ・ワンマンライヴ〜鈴木圭介誕生日「初めまして、57歳」〜＞ 日時：2026年4月30日（木）開場18:15／開園19:00

会場：東京・恵比寿LIQUIDROOM

チケット料金：前売り\5,700（税込／整理番号付／ドリンク代別途要）※記念バッヂ付

一般チケット発売日：2026年3月15日（日）10:00

ネクストロード 03-5114-7444（平日14:00〜18:00）