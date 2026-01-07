監督・有吉弘行が壁芸人とともに登壇！ 映画『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』舞台あいさつが開催決定
映画『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』の舞台あいさつ付き最速上映前夜祭が、公開前夜1月15日にTOHOシネマズ日比谷にて開催決定。あわせて、新規映画場面カットが解禁された。
【写真】『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』より新規場面カットが解禁
本作は、有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをする、『有吉の壁』（日本テレビ系／毎週水曜19時）の人気企画「アドリブ大河」の映画化。同時上映は映画『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』。
伝説の猿の師匠に刀を教わった剣士“宮本寂しい”（とにかく明るい安村）と、“わり井直虎”（蛙亭・イワクラ）が主役。直虎の仕事は、町の団子屋に団子を卸す業者をやっている。しか決まっていない…。
丸投げされたストーリーを、オーディションで選ばれた壁芸人たちが全力で作り上げ、有吉監督が先に撮ったエンディングとつながって、最高の物語が生まれるのか!?
このたび、16日からの劇場公開に先駆け、前日1月15日18時30分よりTOHOシネマズ日比谷にて前夜祭が開催されることが決定した。有吉監督とアシスタントの佐藤栞里、出演する壁芸人たちとともに、完成したばかりの映画を観客と一緒に史上最速で鑑賞。そのまま舞台あいさつを行い、その模様が全国47都道府県・114館の映画館へ同時中継される。
舞台あいさつには、有吉監督をはじめ、佐藤栞里、劇場版『アドリブ大河』からとにかく明るい安村、イワクラ（蛙亭）、えいじ（インポッシブル）、尾形貴弘（パンサー）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、山本浩司（タイムマシーン3号）、さらに『京佳お嬢様と奥田執事』から金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）、奥田修二（ガクテンソク）ら壁芸人たちが一堂に集結する。
有吉監督を含め、この前夜祭が初見となる。『有吉の壁』ファンとともに史上最速で映画を鑑賞し、監督や壁芸人たちはどんな感想を語るのか。超突貫スケジュールで挑んだ撮影の裏側や、予測不能な物語がどのように生まれたのか、さらに同時上映作品『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』の舞台裏まで、ここでしか聞けないトークが展開される予定だ。
映画『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』は、1月16日より3週間限定で全国公開。同時上映は映画『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』。
【写真】『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』より新規場面カットが解禁
本作は、有吉弘行が映画監督になり、武将になりきった壁芸人たちにムチャブリをする、『有吉の壁』（日本テレビ系／毎週水曜19時）の人気企画「アドリブ大河」の映画化。同時上映は映画『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』。
丸投げされたストーリーを、オーディションで選ばれた壁芸人たちが全力で作り上げ、有吉監督が先に撮ったエンディングとつながって、最高の物語が生まれるのか!?
このたび、16日からの劇場公開に先駆け、前日1月15日18時30分よりTOHOシネマズ日比谷にて前夜祭が開催されることが決定した。有吉監督とアシスタントの佐藤栞里、出演する壁芸人たちとともに、完成したばかりの映画を観客と一緒に史上最速で鑑賞。そのまま舞台あいさつを行い、その模様が全国47都道府県・114館の映画館へ同時中継される。
舞台あいさつには、有吉監督をはじめ、佐藤栞里、劇場版『アドリブ大河』からとにかく明るい安村、イワクラ（蛙亭）、えいじ（インポッシブル）、尾形貴弘（パンサー）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）、山本浩司（タイムマシーン3号）、さらに『京佳お嬢様と奥田執事』から金子きょんちぃ（ぱーてぃーちゃん）、奥田修二（ガクテンソク）ら壁芸人たちが一堂に集結する。
有吉監督を含め、この前夜祭が初見となる。『有吉の壁』ファンとともに史上最速で映画を鑑賞し、監督や壁芸人たちはどんな感想を語るのか。超突貫スケジュールで挑んだ撮影の裏側や、予測不能な物語がどのように生まれたのか、さらに同時上映作品『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』の舞台裏まで、ここでしか聞けないトークが展開される予定だ。
映画『有吉の壁 劇場版アドリブ大河「面白城の18人」』は、1月16日より3週間限定で全国公開。同時上映は映画『京佳お嬢様と奥田執事〜京佳お嬢様パリへ行く〜』。