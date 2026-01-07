w.o.d. 2026年第1弾シングル「普通な日」配信決定。自身2作目のEP『YOU ONLY LIVE ONCE. EP』リリース決定も
w.o.d.が、2026年第1弾シングル「普通な日」を2026年1月14日に配信リリースすることを発表した。
「普通な日」は、今のw.o.d.だからこそ表現できる真っすぐなラブソングだという。現在、Pre Add / Pre Saveを実施しており、w.o.d.オフィシャルSNS各種でリリース告知ティザー映像も公開中だ。
そして、自身2作目となるEP『YOU ONLY LIVE ONCE. EP』を1月28日に配信リリースすることも決定した。
また、主催イベント＜TOUCH THE PINK MOON＞のチケット最速先行受付が本日からスタート。この企画はw.o.d.メンバーが敬愛するゲスト出演者を招き開催する音楽＆カルチャーイベントになっている。5回目となる今回は規模を拡大し、4月16日に愛知・名古屋ボトムライン、4月18日に大阪・GORILLA HALL OSAKA、4月23日に東京・恵比寿LIQUIDROOMと、東名阪3会場にて行われる。
◾️「普通な日」
2026年1月14日（水）リリース
配信：https://wod.lnk.to/AnOrdinaryDay
◾️『LOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku』
2025年12月3日（水）リリース
配信：https://wod.lnk.to/LOVEBUZZTour_ZeppShinjuku
▼収録曲
M1.UNINSTALL
M2.STARS
M3.失神
M4.THE CHAIR
M5.Fullface
M6.イカロス
M7.1994
M8.スコール
M9.lala
M10.喜劇
M11.DAWN
M12.白昼夢
M13.あらしのよるに
M14.TOKYO CALLING
M15.踊る阿呆に見る阿呆
M16.My Generetion
M17.エンドレス・リピート
M18.BURN MY BEAUTIFUL FANTASY
M19.Sunflower
◾️＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞
2026年
4月16日（木）愛知・名古屋ボトムライン
VENUE OPEN 16:30 /FLOOR OPEN 17:30/START18:30
4月18日（土）大阪・GORILLA HALL OSAKA
VENUE OPEN 16:00 / FLOOR OPEN 17:00/ START18:00
4月23日（木）東京・恵比寿LIQUIDROOM
VENUE OPEN 16:30/ FLOOR OPEN 17:30/ START18:30
チケット代：5,500円＋1D
イベントHP：https://www.touchthepinkmoon.com
▼オフィシャルサイト先行
受付期間：1月7日（水）19:00〜1月19日（月）23:59
枚数制限：1公演につき4枚まで
受付URL：https://w.pia.jp/t/wod-tour26/
