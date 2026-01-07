w.o.d.が、2026年第1弾シングル「普通な日」を2026年1月14日に配信リリースすることを発表した。

「普通な日」は、今のw.o.d.だからこそ表現できる真っすぐなラブソングだという。現在、Pre Add / Pre Saveを実施しており、w.o.d.オフィシャルSNS各種でリリース告知ティザー映像も公開中だ。

ジャケット写真

https://youtu.be/UntxBak015c

そして、自身2作目となるEP『YOU ONLY LIVE ONCE. EP』を1月28日に配信リリースすることも決定した。

また、主催イベント＜TOUCH THE PINK MOON＞のチケット最速先行受付が本日からスタート。この企画はw.o.d.メンバーが敬愛するゲスト出演者を招き開催する音楽＆カルチャーイベントになっている。5回目となる今回は規模を拡大し、4月16日に愛知・名古屋ボトムライン、4月18日に大阪・GORILLA HALL OSAKA、4月23日に東京・恵比寿LIQUIDROOMと、東名阪3会場にて行われる。

◾️『LOVE BUZZ Tour at Zepp Shinjuku』 2025年12月3日（水）リリース

配信：https://wod.lnk.to/LOVEBUZZTour_ZeppShinjuku ▼収録曲

M1.UNINSTALL

M2.STARS

M3.失神

M4.THE CHAIR

M5.Fullface

M6.イカロス

M7.1994

M8.スコール

M9.lala

M10.喜劇

M11.DAWN

M12.白昼夢

M13.あらしのよるに

M14.TOKYO CALLING

M15.踊る阿呆に見る阿呆

M16.My Generetion

M17.エンドレス・リピート

M18.BURN MY BEAUTIFUL FANTASY

M19.Sunflower

◾️＜w.o.d. presents “TOUCH THE PINK MOON”＞ 2026年

4月16日（木）愛知・名古屋ボトムライン

VENUE OPEN 16:30 /FLOOR OPEN 17:30/START18:30

4月18日（土）大阪・GORILLA HALL OSAKA

VENUE OPEN 16:00 / FLOOR OPEN 17:00/ START18:00

4月23日（木）東京・恵比寿LIQUIDROOM

VENUE OPEN 16:30/ FLOOR OPEN 17:30/ START18:30

チケット代：5,500円＋1D

イベントHP：https://www.touchthepinkmoon.com ▼オフィシャルサイト先行

受付期間：1月7日（水）19:00〜1月19日（月）23:59

枚数制限：1公演につき4枚まで

受付URL：https://w.pia.jp/t/wod-tour26/