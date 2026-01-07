2.5¼¡¸µ¥â¥Ç¥ë〝¤¢¤Þ¤ÄÍÍ〞¤¬À¶Á¿¤Ê¥¹ー¥Ä»Ñ¤«¤é¥â¥Á¥â¥Á¤ËÉ¿ÊÑ¡ª¡¡¤¢¤Þ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¤¬ÂçÃÀ¤Ë
¡¡¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤¹¤ë2.5¼¡¸µ¥â¥Ç¥ë¡¦¤¢¤Þ¤Ä¤Þ¤ê¤Ê¤¬¡¢6ÆüÈ¯Çä¤Î¡Ö½µ´©SPA!¡×¡ÊÉÞ·¬¼Ò¡Ë2026Ç¯1·î13¡¦20Æü¹çÊ»¹æ¤Î¿Íµ¤´ë²è¡Ö¤³¤Î¤¢¤È¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¶Á¿¤Ê¥¹ー¥Ä»Ñ¤«¤éÂçÃÀ¤ËÉ¿ÊÑ
¡¡¡ÖÂ©¤¬µÍ¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤Î¾ì½ê¤Ç¡×¡ÊKADOKAWA¡Ë¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëºî²È¡¦³°»³·°¤¬ËÂ¤°¥·¥Ê¥ê¥ª¤ò¡¢¤·¤Ã¤È¤ê¤ÈÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Åìµþ¤Ç¡¢¿Íº®¤ß¤ÎÃæ¡¢Æ±µéÀ¸¤¬¶öÁ³ºÆ²ñ¤·¤¿ÀßÄê¡£¥¹ー¥Ä»Ñ¤ÇÀ¶Á¿¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤¿¤«¤È»×¤¨¤Ð¡¢¥Ù¥Ã¥É¤Î¾å¤Ç¤ÏÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯¥â¥Á¥â¥Á¥Ü¥Ç¥£¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¢¤Þ¤Ä¤Ï12·î28ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£〝¤¢¤Þ¤ÄÍÍ〞¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤ë2.5¼¡¸µ¥â¥Ç¥ë¡£¥°¥é¥Ó¥¢¤òÃæ¿´¤Ë³èÆ°¤·¡¢Â¿¿ô¤ÎÇÞÂÎ¤ÎÉ½»æ¤ò¾þ¤ë¡£¼ñÌ£¤Ï¥³¥¹¥×¥ì¡£ÆÃµ»¤ÏºÛË¥¡£
¡¡Â¾¤Ë¤âÇµÌÚºä46¤Î¸ÞÉ´¾ëçý±û¡¢¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Îº´Ìî¤Ê¤®¤µ¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ê¤è¤í¤º～¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô¡Ë