イェンス・ヴィッシング監督の下で新体制をスタート

ガンバ大阪は1月7日、2月から始まる明治安田J1百年構想リーグに向けて始動日を迎え、新体制メンバーと新背番号が発表された。

新加入組では、横浜F・マリノスから加入したFW植中朝日は「55」に決まり、「55は松井みたいって両親に言われた。あだ名がゴジラになればいいですけどね」とコメント。シーズン2桁ゴールを目標にした。筑波大学から加わったDF池谷銀次郎が「19」、G大阪ユースから昇格したMF中積爲（なかつみ・なる）が37番に決まった。期限付き移籍から復帰をしたFW唐山翔自は「40」、DF中野伸哉は「47」を背負う。

昨季から引き続きG大阪でプレーをする選手の中では、DF中谷進之介が「20」から「4」に変更。サンフレッチェ広島から完全移籍に切り替わったMF満田誠は心機一転「6」を背負って今季プレーすることになった。

今季から指揮を執る38歳のイェンス・ヴィッシング監督は、初日のトレーニングを受けて「素晴らしい選手が揃っている。いい感触を得ている」とポジティブなコメント。この後、1月12日から沖縄でキャンプをスタートさせ、2月7日の開幕戦に向けて調整を進めていく。（FOOTBALL ZONE編集部）