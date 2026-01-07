手が美しいと思う「20代男性俳優」ランキング！ 2位「ラウール」を大差で抑えた1位は？
演技やビジュアルだけでなく、ふとした所作にまで惹かれることは少なくありません。特に繊細でしなやかな手元は、言葉にできない魅力を映し出すパーツとして多くのファンを惹きつけています。
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「手が美しいと思う20代男性俳優」ランキングを紹介します！
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位にランクインしたのは、「Snow Man」のラウールさんです。192cmの高身長と抜群のスタイルを生かし、アイドル活動以外に俳優やモデルとしても活躍。最近では雑誌『VOGUE JAPAN』（プレジデント社）アワード「THE ONES TO WATCH 2025」の授賞式でダブルスーツを着こなし、圧巻のスタイルが話題となりました。
また、2022年にティファニーで行われた「Tiffany Holiday Street 点灯記念イベント」では、同ブランドの5カラット超えのリングをつけて登場。スラリと美しい指先を披露し、Snow Manメンバーからも称賛されています。
回答者からは「指とかも細くて長そう」（20代女性／愛知県）、「踊っているときの手が美しい」（30代女性／埼玉県）、「指先が長いから」（20代男性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、俳優の横浜流星さんです。2025年はNHK大河ドラマの主演や大ヒット映画『国宝』の出演もあり、「第37回 小学館 DIMEトレンド大賞2025 発表・贈賞式」で「話題の人物賞」を受賞。
過去に浜辺美波さんとダブル主演を務めたドラマ『私たちはどうかしている』（日本テレビ系／2020年）のキスシーンでは、浜辺さんの後頭部を抱き寄せる所作が話題に。SNSでは「手まできれい」「指が長い」など、手の美しさに注目が集まりました。
回答コメントでは「ボクシングのドラマのときに手がかっこいいと思った」（30代女性／福岡県）、「映画『国宝』で女形を演じた際に指先まで意識した手の美しさに惹き込まれました」（40代女性／香川県）、「手の筋が青くてきれいで、細長い指をしているから」（20代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)
All About ニュース編集部は12月8〜9日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「パーツ別×20代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「手が美しいと思う20代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位：ラウール（Snow Man）／43票
2位にランクインしたのは、「Snow Man」のラウールさんです。192cmの高身長と抜群のスタイルを生かし、アイドル活動以外に俳優やモデルとしても活躍。最近では雑誌『VOGUE JAPAN』（プレジデント社）アワード「THE ONES TO WATCH 2025」の授賞式でダブルスーツを着こなし、圧巻のスタイルが話題となりました。
また、2022年にティファニーで行われた「Tiffany Holiday Street 点灯記念イベント」では、同ブランドの5カラット超えのリングをつけて登場。スラリと美しい指先を披露し、Snow Manメンバーからも称賛されています。
回答者からは「指とかも細くて長そう」（20代女性／愛知県）、「踊っているときの手が美しい」（30代女性／埼玉県）、「指先が長いから」（20代男性／大阪府）といったコメントが寄せられています。
1位：横浜流星／122票
1位にランクインしたのは、俳優の横浜流星さんです。2025年はNHK大河ドラマの主演や大ヒット映画『国宝』の出演もあり、「第37回 小学館 DIMEトレンド大賞2025 発表・贈賞式」で「話題の人物賞」を受賞。
過去に浜辺美波さんとダブル主演を務めたドラマ『私たちはどうかしている』（日本テレビ系／2020年）のキスシーンでは、浜辺さんの後頭部を抱き寄せる所作が話題に。SNSでは「手まできれい」「指が長い」など、手の美しさに注目が集まりました。
回答コメントでは「ボクシングのドラマのときに手がかっこいいと思った」（30代女性／福岡県）、「映画『国宝』で女形を演じた際に指先まで意識した手の美しさに惹き込まれました」（40代女性／香川県）、「手の筋が青くてきれいで、細長い指をしているから」（20代女性／愛知県）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
くま なかこ
編プロ出身のフリーランスエディター。編集・執筆・校閲・SNS運用担当として月間120本以上のコンテンツ制作に携わっています。得意なジャンルはライフスタイル・金融・育児・エンタメ関連。
(文:くま なかこ)