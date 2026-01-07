帰省時の手土産にしたい「兵庫県のお土産」ランキング！ 「瀬戸内レモンケーキ」を超える2商品は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は12月10日、全国の10〜70代の男女250人を対象に「帰省時の手土産」に関する独自のアンケート調査を実施しました。
実家に帰省する際、どんな手土産を選んだらいいのか悩む人が多いと思います。そこで、今回は「兵庫県のお土産」に限定したランキングを作成。「帰省時の手土産にしたい兵庫県のお土産」ランキングを見ていきましょう。
【10位までの全ランキング結果を見る】
ふわふわな生地に瀬戸内レモンの皮のコンフィを混ぜ込み、マイルドな酸味とコク深い豊かな風味に仕上げ。大人から子どもまで楽しめる味で、高い評価を得ています。
回答者からは、「焼き菓子系は個包装で日持ちがするので」（40代女性／神奈川県）、「瀬戸内産レモンを使用し爽やかな酸味と香りが特徴で、瀬戸内の温暖な気候と豊かな自然を象徴する味わい」（70代男性／宮城県）、「レモンケーキ好きが周りに多いため」（30代女性／新潟県）などの意見が寄せられました。
神戸生まれのプリンとして人気が高く、2024年度のモンドセレクションでは12年連続の最高金賞を受賞。卵、乳製品、砂糖のシンプルな組み合わせで作られ、かんきつ系リキュールの爽やかな後味と滑らかな口どけを楽しめる一品です。
回答者からは、「お土産で購入したことがあり、とてもおいしかった」（20代女性／埼玉県）、「なめらかで濃厚なプリンは老若男女問わず喜ばれる定番スイーツ。個包装で配りやすい」（20代男性／福井県）、「昔ながらのプリン。懐かしい味でお土産に良い」（40代男性／兵庫県）などの意見が寄せられました。
ゴーフルの特徴は、薄く焼き上げた生地のサクサクした食感。生地とクリームが一緒に溶けていく感覚を味わえるお菓子で、幅広い世代から人気を集めています。缶入の商品が多いので、持ち運びしやすくお土産にピッタリ。お正月らしい「干支・賀正 ミニゴーフル」の販売もあり、手土産として最適な商品です。
回答者からは、「神戸の定番土産だし、日持ちもするので気軽に食べられる」（30代男性／石川県）、「薄く焼いたパリッとした生地にクリームがサンドされていて食べやすくおいしい」（50代女性／島根県）、「ゴーフルはオシャレで品があって神戸って感じがして喜ばれる」（20代男性／東京都）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
(文:ゆるま 小林)
